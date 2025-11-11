Mladi i zaljubljeni par se fotografirao, nisu mogli vjerovati što su uhvatili u kadru!

U današnje doba kad se mnogi ljudi fotografiraju na ulici, često se dogodi situacija u kojoj uhvatite neki kadar koji uopće niste očekivali. Omogućila nam je to moderna tehnologija s pomoću koje sve što fotografirate možete lijepo zumirati.

Jedna takva zanimljiva situacija dogodila se u Barceloni. Mladi, zaljubljeni par šetao je ulicama grada kad je odlučio ovjekovječiti lijepo druženje.

Vjerojatno ni mlada dama ni mladi gospodin nisu ni sanjali što će "uhvatiti". Naime, nakon što su se fotografirali, vidjelu su da iz njih prolazi Lionel Messi!

Ubrzo nakon toga mladi gospodin vidno iznenađen okrenuo se i vidio slavnog Argentinca koji je godinama oduševljavao stanovnike Barcelone. Po njegovoj reakciji vidjelo se da je to zadnje što je očekivao.

Kapetan argentinske reprezentacije iskoristio je okupljanje izabrane vrste i činjenicu da će u petak u španjolskom gradu Alicanteu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Angole pa je skoknuo do Barcelone. otišao je i na Camp Nou, stadion na kojem je doživio brojne uspomene. Objavio je to na društvenim mrežama uz poruku:

"Sinoć sam se vratio na mjesto koje nedostaje mojoj duši. Mjesto na kojem sam bio neizmjerno radostan, na kojem ste me vi tisuću puta učinili najsretnijim čovjekom na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ali ne samo da se oprostim kao igrač, što nisam uspio učiniti...", napisao je Messi.