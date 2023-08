Studija Harvarda kaže da mediteranska prehrana i stil života smanjuju šanse za preranu smrt

Odavno je poznato da je mediteranska prehrana dobra za zdravlje, a nova je studija s Harvarda pokazala da cjelokupni način života kakav ljudi na Mediteranu žive pomože smanjiti šanse za preranu smrt; i to za ne malih 29 posto. Što uopće podrazumijeva mediteranski način života? Ne radi se toliko samo o hvaljenoj mediteranskoj prehrani; koja ograničava prerađenu hranu i fokusira se na povrće i zdrave masnoće; već prema ovoj studiji uz nju na duljinu nečijeg života utječe i to ima li dobre prijatelje, te odmara li se dovoljno. Da bi to doznali, istraživači ove studije koja je objavljena u Mayo Clinic Proceedings pokušali su ispitati navike stanovnika zemalja smještenih uz Sredozemno more. "Mediteranska prehrana koju je i US News & World Report već šestu godinu zaredom proglasio najboljom naglašava važnost konzumacije kvalitetnih namirnica, cjelovite hrane i žitarica bogatih hranjivim tvarima", kažu nutricionisti koji su sudjelovali u studiji.

Mediteranski stil prehrane inače obuhvaća prehranu stanovnika 21 zemlje tri kontinenta koje graniče sa Sredozemnim morem, uključujući Italiju, Grčku, Hrvatsku, Tursku i Monako, a sve su to zemlje u kojima svježeg povrća, voća, ribe, orašastih plodova i maslina ima u izobilju. Osim prehrane, istraživači kažu da na duljinu i kvalitetu života uvelike utječe i osebujni mediteranski lifestyle koji uz zdravu hranu promiče i dostatan odmor, redovitu tjelesnu aktivnost, te bogati društveni život

"Ljudi koji se pridržavaju mediteranskog načina života imaju manji rizik od smrti od svih uzroka, uključujući karcinome", stoji u priopćenju ove studije . "Ljudi koji su bili svjesni važnosti odmora, tjelovježbe i druženja s pravim prijateljima imali su znatno manji rizik za smrt općenito, bilo da joj je uzrok rak ili kardiovaskularne bolesti", navodi priopćenje. Inače, do tih su podataka istraživači došli proučavajući prehranu i životne navike čak 110.799 sudionika u dobi od 40 do 75 godina, a koristili su se upitnikom o životnom stilu popraćenim procjenom prehrane sudionika.

Tako su na temelju tri kategorije mjerene indeksom mogli dobiti informacije o životnom stilu svakog pojedinca, a te tri kategorije uključuju konzumaciju hrane koja je dio mediteranske prehrane; uključujući voće i cjelovite žitarice; općenito u prehrani slijeđenje mediteranskih navika, te poštivanje mediteranskog stila života; u smislu tjelesne aktivnosti, odmora i druženja, navodi NY Times.

