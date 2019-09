Stručnjakinja za ljubavne veze otkrila je kako prevara može spasiti vašu vezu

- Ništa nije toliko razarajuće za moje klijente poput saznanja da je njihov partner imao aferu- za news.com.au je kazala Matty Silver, ljubavna terepeutkinja.

- Jedna od mojih klijentica, žena u tridesetim godinama, otkrila je kako njen suprug ima aferu s kolegicom s kojom je bio na konferenciji u inozemstvu. Saznala je tako što mu je čitala poruke na mobitelu nakon što se vratio- ispričala je Matty samo jedan od primjera.

Suprug prevaru nije negirao, a razljutilo ga je to što mu je ona čitala poruke. Cijeli događaj joj je objasnio samo rekavši da je to bila avantura na jednu noć. Žena s kojoj je varao je također bila u braku i živjela na drugom kraju svijeta. Matty im je predložila da razgovor ne baziraju na dodijeljivanju krivnje već da zajedno pokušaju doći do ideje kako i zašto je do afere uopće došlo. On je priznao kako je ovo bilo prvi put da vara svoju suprugu te naglasio da nije znao koliko će je to povrijediti. Na daljnjoj terapitji s Matty pokušali su saznati zašto je do prevare uopće došlo kako bi došli do odgovora na pitanja koja bi im bacila jasnije svjetlo na novonastalu situaciju.

Afere se rijetko kada događaju s namjerom da se povrijedi partner, priča Matty, ali rezultat može biti izrazito bolan za obje strane. Tvrdi kako afere u velikom postotku nisu vezane samo za seks već za neke dublje probleme u vezi. Žene i muškarci afere započinju jer se ne osjećaju dovoljno cijenjenima od strane svojih partnera, osjećaju se usamljeno ili pak traže intimnost.

- Afere nas dosta toga mogu naučiti o vezama: što očekujemo, što mislimo, želimo i na što mislimo da imamo pravo- kaže Esther Perel, savjetnica za parove čija su djela prevedena na 25 jezika. Perel tvrdi kako je jedan od najtraumatičnijih segmenata afere gubitak emocionalne sigurnosti. No, ako se pronađu i riješe uzroci za nevjeru, ona može pogodovati braku ili vezi. Rješenjem dubljih problema intimnosti dolazi i do potpunost prihvaćanje veze u kojoj ničeg ne nedostaje, a time se eliminra i razlog za prevaru.

