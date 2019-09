Potražila je pomoć: 'Nakon prekida seksala sam se s više od 20 ljudi i ne mogu prestati'

Terapeutkinja Deidre pomaže brojnim čitateljima portala The Sun, a ovoga puta pomogla je i djevojci koja se počela sramiti svojeg neodgovornog seksualnog ponašanja.

- Imala sam samo jednog ozbiljnog dečka, ali seksala sam se s više od 20 ljudi. Dobivam poprilično lošu reputaciju, a prije nisam bila ovakva. Imam 17 godina i moji roditelji su jako religiozni. Odgajana sam u dobrom moralu još otkako sam bila djevojčica. Moj brat ima 25 godina i sada je oženjen. Poprilično sam sigurna da je čekao do braka i ja sam mislila da ću učiniti istu stvar.

S dečkom sam prohodala prošle godine i bili smo skupa za vrijeme mature i ljetnih praznika. Bio je drag i mislila sam da je onaj pravi. On isto ima 17 godina i upoznali smo se u dramskoj grupi. S njim sam izgubila nevinost jedne noći na proslavi 18. rođendana njegovog prijatelja i od tada smo se seksali kad god bismo stigli. Mislila sam da ću s njim biti zauvijek. Prijateljima mi je rekla da ga je vidjela u noćnom klubu kako se ljubi s drugom djevojkom. Bila sam slomljena.

Napala sam ga i priznao je da je varao. Srce mi se slomilo i prekinula sam s njim, a moja prijateljica me uzela pod svoje i rekla kako će mi nekoliko izlazaka s njom dobro doći. Ona je punoljetna i u barove sam ulazila koristeći osobnu iskaznicu njene sestre, a ubrzo smo krenule i u klubove. Dečki su me uskoro primjetili i počeli mi kupovati pića. S jednim dečkom sam se seksala u barskom zahodu. Sljedećeg tjedna, u istoj večeri sam se seksala s dva različita dečka, nije me bilo briga. Samo mi se sviđala pažnja. Od tada sam se seksala s više od 20 dečkiju i ne mogu prestati. Ne znam što ne valja sa mnom. Moji roditelji bi me se tako sramili. - napisala je preplašena mlada djevojka.

Deidre je znala što točno da joj odgovori.

- Strogi odgoj pomiješan s činjenicom da te prevarila prva ljubav daju ti poruku da ne zaslužuješ dugotrajnu ljubav. Nesigurna si djevojka kojoj očajnički fali samopouzdanja, a nažalost, ti mladi dečki te vide onako kako i sama sebe vidiš, a to je kao nekoga tko ne može ponuditi ništa osim seksa. Možeš se izvući iz ovoga, ne brini. Otiđi na testiranje za seksualno zdravlje i ponovno izgradi svoje samopouzdanje.- napisala je iskusna savjetnica.

Ljubavne savjete ne možete dobiti i od kumica s placa na Trešnjevci.