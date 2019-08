Spavala je s tatinim prijateljem s 14 i on joj se smijao, a u braku je ženama plaćala za seks

Britanska pjevačica Lily Allen s hitom "Smile" zarazila je cijelu planetu prije 11 godina. Postala je jedna od najslušanijih izvođačica na svijetu i stajala je uz bok Adele i Amy Winehouse kao nada glazbene scene.

Međutim, brojne afere i nerazriješeni obiteljski odnosi o kojima je progovorila u memoarima "My thoughts exactly" su Lily otežali dane ponosa i slave, a trenutno proživljava krizno razdoblje nakon što joj diskografska kuća Parlophone nije produžila ugovor.

Objasnili su kako je njezin trenutak "prošao" i da su se pojavila nova lica na sceni.

Foto: PA/Pixsell

Takvo obrazloženje stiglo je nakon što se njezina poslijednja dva albuma nisu prodavala ni približno koliko je diskografska kuća zahtijevala, a za strane medije izvor blizak diskografskoj kući je to objasnio ovako:

"Pop industrija se promijenila i njezin trenutak je prošao. Posljednji album se nije prodavao, pjesme se nisu ni pojavile na top-listama, to je bilo neizbježno ", objasnio je.

Lily je također otkrila da je nezadovoljna suradnjom s Parlophonom.

- Posao moje izdavačke kuće je da promovira i distribuira moj materijal te mi osigura nastupe na televiziji i radiju. Ništa od toga se nije dogodilo - rekla je pjevačica prošle godine nakon što je objavila memoare 'My Thoughts Exactly' u kojima je iznijela šokantne ispovijesti; od obiteljskih afera do uznemiravanja u glazbenim krugovima.

Ispričala je kako je s 14 godina spavala s očevim slavnim prijateljem, tada 19-godišnjim nogometašem, a do toga je došlo kad joj je bilo rečeno da mu vrati nogometnu opremu koju je ostavio kod njezinog tate u autu.

Prisjetila se kako su se našli u hotelu na piću, a onda ju je odveo u sobu gdje su imali spolni odnos te da se bojala to priznati ocu Keithu, ali kad je saznao počeo je zbijati šale sa svojim prijateljima.

- Imala sam 14, a on 19 godina, doduše meni se činilo kao da je iz totalno druge generacije. Poslije toga, osjećala sam se smiješno. Znala sam što se dogodilo i da nije bilo ispravno. Moj tata je odlučio situaciju kojoj sam spavala sa skoro nepoznatom osobom pretvoriti u šalu. Nisam se dobro osjećala zbog toga - priznala je pjevačica.

U nastavku memoara priznala je da je tijekom petogodišnjeg braka sa Samom Cooperom unajmljivala prostitutke.

- Spavala sam s nekoliko eskort dama tijekom turneje jer sam bila izgubljena i usamljena i tražila sam nešto. Nisam ponosna, ali se ni ne sramim toga. Ne radim to više - otkrila je pjevačica.

Sa suprugom Samom Cooperom bila je u braku od 2011. do 2016. godine, a rastavu su finalizirali u lipnju prošle godine.