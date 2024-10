Blizanke tvrde da dijele apsolutno sve - pa i donje rublje: 'Imamo samo jedan grudnjak'

Dvije sestre blizanke izazvale su podijeljene reakcije kad su otkrile da imaju samo jedan grudnjak koji dijele te zajedničku ladicu s donjim rubljem iz koje obje uzimaju sve što im treba. 27-godišnje jednojajčane blizanke iz New Yorka, Brigette i Danielle Pheloung, podijelile su ovo neobično otkriće u podcastu ‘Gals on the Go’ ranije ovog mjeseca, gdje su razgovarale o svom iskustvu odrastanja kao blizanke. piše New York Post.

Ove popularne influencerice otvoreno su govorile o tome kako ‘doslovno dijele sve’, a taj razgovor je izazvao podijeljene reakcije ostalih korisnika, koji su se zapitali gdje bi trebala biti granica u njihovom odnosu. Danielle je šokirala voditeljice kada je priznala: ‘Želite li čuti nešto ludo? Neugodno mi je ovo priznati, ali imamo samo jedan grudnjak’. Brigette je dodala: ‘I dijelimo donje rublje’, što je njezina sestra potvrdila.

Danielle je rekla da imaju samo jedan grudnjak jer ih rijetko nose, ali kad im zatreba, dolazi do svađe oko njega. Ipak, kasnije su objasnila da ipak imaju dva, crni i bež, ali zbog svojih stilova oblačenja rijetko koriste crni, pa se zapravo bore samo za onaj bež. Iako su svjesne da bi njihovo dijeljenje donjeg rublja moglo zvučati neobično i čudno, Brigette i Danielle su rekle da to rade još od srednje škole.

Reakcije korisnika bile su različite – neki su bili šokirani, a neki su se čak i zgrozili njihovim priznanjem. Jedna korisnica TikToka komentirala je: ‘Djevojke, ovo ste mogle zadržati za sebe’. Drugi su blizanci izrazili nevjericu: ‘Ja sam blizanac i mogu reći da je ovo za mene apsolutno suludo. Moj blizanac i ja se niti ne grlimo, a kamoli dijelimo donje rublje. Nikako!’.

S druge strane, neki su se mogli poistovjetiti sa sestrama. ‘Isti DNK, lol’, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: ‘I ja sam dijelio donje rublje sa svojim blizancem’. Unatoč podijeljenim mišljenjima, čini se da sestrama nije smetalo što su izazvale toliku pažnju.

