Stručnjakinja savjetuje: Biljke doma sklonite na hladno i tamno mjesto; vrućine ih mogu brzo ubiti

Preko ljeta može biti teško brinuti o sobnim biljkama, a kada nastupe velike vrućine vrlo je vjerojatno da će uvenuti ako se o njima ne brinete pravilno. Vrtlarica Daisy Payne izdvojila je zato nekoliko savjeta koje biste trebali slijediti kako bi vaše biljke izdržale visoke temperature, piše Express.

Prvi savjet je da pokušate osigurati da vaše biljke budu izvan izravne sunčeve svjetlosti kako im sunce ne bi spržilo lišće. Bilo bi najbolje, kako kaže stručnjakinja, da svoje sobne biljke stavite u kupanicu tijekom visokih temperatura. Kupaonica je često najhladnija i najvlažnija prostorija u domu, što je čini dobrim mjestom za biljke tijekom velikih vrućina. Biljke u kadi možete 'istuširati' hladnijom vodom što će goditi njihovim listovima, ali i zemlji u koju su posađene jer ćete ih očistiti od prašine i malih insekata koji su se sakrili u lišću.

Povremeno ih možete poprskati i vodom iz boce s raspršivačem, što će im dati svježinu tijekom vrućeg dana, no također je vrlo važno redovito zalijevati biljke. No, ipak pazite da ne pretjerate jer to također može štetiti zdravlju biljaka. Stručnjakinja kaže da se tlo brzo suši na vrućini, pa će vašim biljkama vjerojatno trebati malo više vode, no ne previše.

Savjet koji je preporučila za provjeravanje treba li biljku zaliti, je da u zemlju zabijete prst. Ako vam je vrh prsta suh, namočite zemlju dok voda ne iscuri iz rupa na na dnu lonca. Vrtlarica ističe da za biljke poput kaktusa i sukulenta ne trebate brinuti jer oni vole toplo vrijeme. No, svakako se preporučuje da pogledate naljepnicu pri kupnji novog kaktusa ili sukulenta i slijedite upute kako se o njima brinuti. Pokušavajte kuću održavati što hladnijom, koliko ste u mogućnosti, koristeći klima uređaj ili propuh s otvorenim prozorima.

Još jedan od savjeta za održavanje biljaka na životu tijekom vala vrućine, je da ih ne gnojite i ne presađujete. Gnojivo može opeći biljku i presušiti ju. Presađivanje također može biti loše za vašu biljku tijekom visokih temperatura, pa to izbjegavajte raditi dok vrijeme ne bude malo ugodnije.

