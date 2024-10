Stručnjakinja otkriva: Ovo nikako nemojte učiniti s bebom nakon što je nahranite

Savjeta oko bebe nikad dosta, pogotovo kada su u pitanju novi roditelji ili oni koji će to tek postati. Korisnica The Enchanted Nanny, u prijevodu Začarana dadilja, stručnjakinja za bebe, na svom TikToku dijeli savjete o roditeljstvu, a ukazuje i na uobičajene pogreške koje mnogi čine nakon hranjenja svoje djece, piše Mirror.

Jedan od najvećih problema s kojima se novi roditelji susreću su zarobljeni vjetrovi koji se često mogu riješiti samo podrigivanjem. "Najgora stvar koju možete učiniti nakon što nahranite novorođenče je držati ga zgrčenim", objasnila je u videu koji je pregledan više od 100.000 puta. Zatim je opisala dvije najčešće korištene tehnike koje pomažu bebi brže ispusti vjetrove.

"Počnite svako podrigivanje spuštanjem bebinog nogu, neka ih gravitacija malo produži. Čak i ako su još uvijek skupljene, to će pomoći da se trup izduži", pokazala je na lutki koju je zatim stavila na svoje koljeno, s rukom između prsa i trbuha. "To će ih poduprijeti, a onda ćete bebinom licu dati oslonac tako što ćete ga postaviti između palca i kažiprsta, to ih drži u stvarno lijepom, uspravnom položaju", objasnila je.

VEZANI ČLANCI:

Iako bebu ne treba povlačiti previše čvrsto, važno je ne dopustiti da se opusti i sklupča. "Vjetar djeluje potpuno isto kao čaša limunade – mjehurići se mogu dizati samo u ravnoj liniji. Možemo lupkati da bi mjehurići izašli ili možemo trljati, a trljanje može pomoći da se dijafragma malo opusti, što može pomoći u sprečavanju stvari kao što su štucanje", objasnila je korisnica.

Ako prvi savjet ne uspije nakon otprilike minute pokušavanja, kao drugi savjet ponudila je stavljanje bebe preko ramena. "Uvijek se sjetite da bebine ruke budu preko vašeg ramena, da je vaše rame postavljeno u bebin stomak, da joj stražnjica lijepo visi i te da joj je glava i dalje podržana", objasnila je.

Beba ima samo 8 tjedana i već stoji na nogama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naglasila je i da je važno da se beba "istegne" prije nego što je počnete trljati po leđima i tapkati da bi se ublažilo nakupljanje vjetrova. Ako ni to ne uspije, savjetovala je postavljanje bebe licem prema dolje preko nogu i trljanje leđa. "Sve ove stvari će pomoći da se dijafragma opusti i da zrak izađe," zaključila je.