Trudnica tvrdi da je svekrva najavila njezinu trudnoću na najgori mogući način: 'Bilo je tako bezosjećajno!'

Objaviti da ćete dobiti dijete velika je odluka. Neki će roditelji svojim najbližima priopćiti čim i sami saznaju sretnu vijest, dok drugi odluče pričekati kasniju trudnoću, ili možda kad se beba rodi. Ne postoji ispravan ili pogrešan način za to, a to je odluka koju trebaju donijeti budući roditelji. Međutim, jedna je mama ostala užasnuta nakon što je mama njezina supruga odlučila objaviti trudnoću umjesto nje - u osmrtnici pokojnoj baki njezina supruga, piše Mirror.

Žena je rekla da je trenutno trudna 24 tjedna sa svojim drugim djetetom, a iako su ona i njezin suprug rekli svojoj užoj obitelji, htjeli su zadržati vijest u tajnosti od svih ostalih dok se njihova djevojčica ne rodi.

Međutim, dok se 16 sati vozila kako bi prisustvovala sprovodu svoje bake, žena je došla do šokantnog otkrića - majka njezina supruga objavila je majčinu osmrtnicu na Facebooku i uvrstila ime nerođene kćeri para među ženine ožalošćene rođake. "Slučajno sam ušla na Facebook i vidjela osmrtnicu njegove bake i kliknula na nju. Naravno, moj suprug, ja i naš sin navedeni su kao njezini još ožalošćeni rođaci, i na moje iznenađenje, moja svekrva (koja je napisala osmrtnicu) također je uključila našu kćer napisavši 'uskoro stiže praunuka i ubacila njezino ime. Imajte na umu da sam joj više puta rekla da nećemo objaviti dok se ne rodi (pitala me više puta kada ćemo to objaviti kad se naš odgovor nije promijenio) i čini se da ona misli da je to ' obična pogreška. Nisam ni vidjela osmrtnicu sve dok nije bila objavljena prije četiri sata i mnogi su je ljudi vidjeli", ljutito je napisala na Redditu.

Žena kaže kako njezina svekrva smatra da je to bilo bezazleno. Prije ovoga, njih dvije su imale dosta dobar odnos, no ona smatra da je ovo bilo namjerno jer su 10 puta razgovarale na tu temu, a svekrva je inzistirala da se to objavi svima. Komentatori objave istaknuli su kako svekrvino ponašanje znači da "ignorira" njezine granice, te da ju ne poštuje.

Jedna je osoba napisala: "Ona zna da ovo nije bezazleno. Znala je točno što radi s obzirom na to da je nekoliko puta prije pitala o tome kada ćete to objaviti. Ona testira vaše granice i granice vašeg supružnika." Netko drugi je dodao: "Ona je potpuno u krivu I mislim da je vrijedno napomenuti i da skreće pozornost s odavanja počasti pokojnoj ženi. Ovo je vjerojatno posljednja stvar koja će se ikada napisati o baki i svekrva u to sve dodaje objavu o vašoj trudnoći. Grozno."

