Stručnjakinja odgovara na vječno pitanje: Je li zdraviji oguljeni ili neoguljeni krumpir?

Vrlo je česta zabluda da se sve hranjive tvari nalaze u kori krumpira, ali to zapravo ne može biti dalje od istine, kako kaže nutricionistica Constance Brown-Riggs.

- Više od polovice hranjivih sastojaka nalazi se unutar samog krumpira, objašnjava Brown-Riggs za portal Real Simple.

Prema Brown-Riggs, jedina hranjiva tvar na koju se utječe skidanjem kože su vlakna, ali i to je samo jedan gram.

- Neoguljeni krumpir srednje veličine sadrži 2 grama vlakna, dok oguljeni sadrži 1 gram vlakna. Iako u kori ima kalija i vitamina C, guljenjem se gubi zanemariva količina ovih sastojaka. Neoguljeni krumpir srednji veličine sadrži 620 miligrama kalija i 27 miligrama vitamina C, a guljenje kože smanjuje to za oko 150 miligrama kalija i 405 miligrama vitamina C, objašnjava.

Sadržaj vrijednih sastojaka razlikuju se ovisno o sorti krumpira, ali ovo je namirnica koja zaslužuje više pozornosti nego što dobiva. Većina ljudi ne zna da je krumpir visokokvalitetno povrće puno ugljikohidrata i hranjivih tvari. Prema podacima istraživanja objavljenog u časopisu Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics, krumpir daje više hranjivih sastojaka, uključujući kalij, vlakna, bjelančevine, vitamine E i C, kalcij, željezo i magnezij, nego većina drugog povrća. No je li zdraviji oguljeni ili neoguljeni krumpir?

Oguljeni krumpir je odličan, ali neoguljeni krumpir je samo mrvicu bolji. Najvažnije je zapravo paziti na način pripreme krumpira jer ona mijenja zdravstvene posljedice namirnica. Brown-Riggs preporučuje pečenje u pećnici i roštilju ili kuhanje. Ako volite hrskave krumpiriće, umjesto da ih pečete na ulju, probajte ih peći u fritezi na zrak. Kuhane krumpire možete dodati zelenoj salati ili dodati u vegetarijanski sendvič.

