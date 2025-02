Brzo će okončati: Ova navika je 'smrtna presuda' za vašu vezu, kažu stručnjaci

Poznata kao "paralelno skrolanje", navika da u tišini skrolate po mobitelu dok ležite pored partnera mogla bi biti smrtna presuda za vašu vezu, kažu stručnjaci. "Praktički smanjujete šanse za intimnost i privrženost, ili samo općenito interakciju s partnerom," rekla je Tracy Ross, terapeutkinja za parove i obitelj iz New Yorka, prenosi NY Post. "Povezanost i interakcija ključni su za dobru vezu - i moraju se redovito događati, bez iznimke, kako bi par napredovao."

Ležanje u krevetu može biti vrijeme za povezivanje jedno s drugim - nešto što, prema Ross, mnogim parovima nedostaje. Njeni klijenti često se žale da je druga osoba "stalno na telefonu" ili izgleda "rastreseno", što otežava zadržavanje pažnje i, zauzvrat, može stvoriti više udaljenosti. "Dok je potreba za opuštanjem na kraju dana potpuno razumljiva, teško je zanemariti štetu koju može nanijeti vezi," rekla je.

Međutim, psihoterapeutkinja Aimee Hartstein, također iz New Yorka, rekla je da je nerealno očekivati da parovi potpuno isključe telefone za cijelu večer. "Sviđalo se to nama ili ne, mobiteli ne idu nikuda, i neobično je da parovi potpuno odlože mobitele na cijelu noć," objasnila je. "To je način na koji ljudi dobivaju vijesti, razgovaraju s prijateljima i zabavljaju se. Ako je par sretan u vezi, to vjerojatno nije problem."

Ross preporučuje da se raspitate o upotrebi mobitela, možda pitajući drugu osobu želi li raditi nešto zajedno, kako bi se maknuli od ekrana. "Zapitajte se koristite li mobitel da izbjegnete partnera - i ako je tako, o čemu bi se moglo raditi?" dodala je Ross, napominjući da se ekrani ponekad koriste kao taktika izbjegavanja.

Ako sumnjate da vaš mobitel može ugrožavati kvalitetno vrijeme, stručnjaci preporučuju postavljanje ograničenja korištenja mobitela, kao što primjerice zabranjivanje mobitela tijekom večere ili uzimanje jednog dana u tjednu za opuštanje bez ekrana. Ako sve drugo ne uspije, pokušajte "paralelnu igru", tj. angažirajte se u onome što druga osoba gleda na ekranu, bilo da je to prijenos video igre ili TikTok feed.

"Ljudi često bolje podnose skrolanje u krevetu noću kada dijele ono što rade," objasnila je Hartstein. "Ako jedno drugome čitate dijelove vijesti ili pokazujete smiješne memeove s kućnim ljubimcima, onda još uvijek skrolate, ali se i povezujete jedno s drugim. To je cilj."

