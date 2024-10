Kako preboljeti bivšu ljubav? Evo što savjetuju stručnjaci

Pregledavate stare fotografije, špijunirate njihove društvene mreže ili, što je još gore, pokušate ih kontaktirati... Bez obzira na to koliko je vremena prošlo od vašeg posljednjeg kontakta, sjena te bivše ljubavi prati vas gdje god krenuli i može čak otežati otvaranje prema nekome novome, piše Glamour. Bilo da je kraj vaše veze uzrokovan određenim događajem koji je otežao nastavak ili ste došli do kraja bez očitog razloga, prekid ne znači nužno da je ljubav završila.

“U takvim slučajevima potrebno je naučiti uzeti odmak od emocije; ljubav je važna u vezi, naravno, ali sigurno nije sve”, kaže psihologinja María Cordón. “Istina je da ne možemo izbjeći svoje osjećaje, ali možemo promijeniti ponašanje. Obično nastojimo izbjeći te neugodne emocije i osjećaje pod svaku cijenu, ali važno je razumjeti da će oni biti prisutni i ako pokušamo pobjeći od njih, vjerojatno će se ponovno pojaviti i biti puno jači. To bismo nazvali ‘efektom bumeranga.’”

Dakle, uzimajući u obzir da je moguće započeti novo poglavlje dok ste još zaljubljeni u bivšeg, prijeđimo na komplicirani dio: kako to učiniti? Cordón daje odgovor. “Modificiranjem svog ponašanja postupno”, kaže. “Na taj način, vaši će se osjećaji također promijeniti. Ako imate potrebu razgovarati s bivšim, umjesto toga, nazovite ili pišite nekome tko vam je blizak. Ako želite vidjeti tu osobu, učinite nešto što vam pomaže da se osjećate dobro: vaš omiljeni hobi, bavite se sportom ili pogledajte maraton serije koja vas je zaintrigirala. Važno je razvijati te alternativne obrasce ponašanja.”

Ako ste već u novoj vezi, ali se niste potpuno preboljeli staru, uspoređivanje može biti zamka. “Prošla veza ostaje prisutna u vašem životu, ali važno je vezati je za sadašnji trenutak kako bismo obratili pozornost na to kako se osjećamo zbog nove veze”, kaže Cordón. “Osjećam li se dobro zbog toga? Ako je odgovor da, zašto ne bismo sebi pružili priliku za istraživanje? U nekim slučajevima odlučujemo ne riskirati i ostati u nepovoljnom kontekstu jer mislimo da je cijena oproštaja previsoka, dok je možda nelagoda ostajanja na istom mjestu puno skuplja od samog oproštaja.”

Dr. Caroline West, stručnjakinja za seks i veze savjetuje u takvim slučajevima da se poslužimo tehnikom koju naziva “paučinom”, ili čišćenjem stvari koje vas podsjećaju na vašu bivšu ljubav. “Sve stvari, poput fotografija ili predmeta iz prošlih veza, mogu ometati našu trenutnu vezu ili našu potragu za nekim tko nam više odgovara. Ne radi se o tome da ih trebamo baciti ako ne želimo, ali kako bismo se usredotočili na novu vezu, može biti korisno povući crtu između prošlosti i trenutnih ili potencijalnih partnera”, kaže ona.

Treba znati da su ovo sve normalni osjećaji. Uostalom, nećemo pronaći nikoga drugoga s karakteristikama našeg bivšeg partnera. Također je vrijeme da se oprostimo od dijela sebe koji je bio u toj vezi i bio dio tog odnosa. “Na kraju krajeva, oprostili smo se od nekoga koga smo voljeli i s kim smo imali rutine i bezbroj toga što nas je povezivalo, ali to ne znači da je naš ljubavni život gotov. Važno je razumjeti da je ljubav neograničena i da, iako nije uspjelo s tom osobom, to ne znači da neće uspjeti s nekim drugim. Svaka veza je svijet za sebe i u svakoj ćete osjetiti nešto drugačije, ali potrebno je vrijeme da se zacijelite. Usredotočite se na sadašnjost, to će biti ključno za učenje kako održati zdrav odnos sa strahom od nepoznatog i nesigurnošću ponovnog povezivanja s nekim.”

Evo četiri ključna savjeta Caroline West za suočavanje s prekidom na najbolji mogući način. Za početak, sami sebi budite prioritet. “Ako radimo na prihvaćanju sebe, možemo njegovati svoju emocionalnu inteligenciju i zaštititi se od prošlih veza. Osjećaj pozitivnosti i samopouzdanja pomaže nam živjeti stabilnije, čak i u ‘dejtanju’. Okružite se ljudima koji vas čine sretnima i koji vas stavljaju u pozitivno raspoloženje.” Bumble je otkrio da je jedna od četiri osobe u nekom trenutku doživjela neprimjerena pitanja od prijatelja i obitelji o svom ljubavnom statusu. “Priprema standardnog odgovora može vam pomoći da se osjećate samouvjerenije i manje ‘na udaru’, ali možete i prebaciti pitanje na njih i pitati ih kako je njihova romantična situacija, kako bi shvatili koliko su takva pitanja teška.”

Zapamtite, u redu je osjećati se preplavljenim osjećajima nakon prekida. Iako je to neugodan osjećaj, pokušajte se vizualizirati u nekoj novoj situaciji. Uzmite to kao priliku da pregledate svoj odnos sa samim sobom, ova introspekcija može otkriti mnogo o tome što tražite u vezi i izbjeći usporedbe u budućnosti. I na kraju, očistite ‘paučinu’. “Iako može biti primamljivo zadržati se na prošlim vezama u situacijama koje smo zajedno radili, zašto ne bismo pokušali osloboditi prostor, kako fizički tako i mentalno, za doček budućnosti?”, kaže West.

