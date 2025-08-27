Nemojte im stati na put: Ovi horoskopski znakovi jedva čekaju povod za svađu!
Prirodno je da se ponekad ne slažemo, ali neki ljudi ne mogu ostati smireni ni u jednoj situaciji. Oni će započeti žestoku političku raspravu na obiteljskom ručku ili će ukoriti prijatelja zbog pogrešnog izgovora neke riječi. Prema astrolozima, za to bi mogao biti odgovoran – horoskop! Za Best Life stručnjaci su otkrili koji su horoskopski znakovi najveće svađalice.
Vage: Vage jednostavno ne prihvaćaju ništa manje od savršenstva i spremne su sitničariti sve dok se ne složite s njima i ne počnete raditi stvari na način koji one smatraju ispravnim. Znaju prepoznati tuđe nesigurnosti i to hladnokrvno koriste u raspravama.
Blizanci: Ljudi rođeni u ovom znaku među najdruštvenijim su bićima koje ćete ikada upoznati. Uživaju u verbalnom nadmetanju i nadmudrivanju drugih. Znaju iskoristiti naizgled beskorisne informacije te u raspravama uvijek barataju s malom dozom trača.
Vodenjaci: Vodenjaci su genijalci zodijaka i nemaju nimalo tolerancije za one koji ne dijele njihovo znanje i mišljenje. Oni su zastrašujući protivnici u raspravama, uvijek citiraju stručna mišljenja i naoružani su istraživanjima kako bi podržali svoja stajališta.
Lavovi: Navikli su biti u središtu pozornosti i čvrsto vjeruju kako zabava počinje tek kad se oni pojave u prostoriji. Od svojih sljedbenika očekuju da ih gledaju s poštovanjem i bez pitanja. Ako pokažete da se oko nečega ne slažete s njima, odmah će 'skočiti' na vas.
Ovnovi: Ovnovi su rođeni natjecatelji. Vole biti glavni i rijetko priznaju poraz. Lako ih je izbaciti iz takta pa pripazite na koji ćete način prezentirati svoje argumente kad raspravljate s njima. Spremni su svađati se danima.