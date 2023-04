Stručnjak savjetuje: Evo kako najlakše očistiti jakne, cipele i kauče od brušene kože!

Baršunasta tekstura i luksuzni izgled antilopa čine ga popularnim izborom u modi i namještaju. Antilop je mekša, visokokvalitetna vrsta kože koja se izrađuje od donje strane životinjske kože. Iako je antilop prilično izdržljiv, tanji je i osjetljiviji od tradicionalne kože. Drijem — uzdignuta, nejasna površina — također može skupljati prljavštinu i prašinu, što može utjecati na teksturu antilopa i učiniti da izgleda prljavo. Stoga je bitno znati kako pravilno čistiti antilop kako biste izbjegli oštećenja i kako bi vaši predmeti izgledali kao novi, prenosi Real Simple.

Bez obzira pokušavate li očistiti prekrasnu jaknu od antilopa koju ste jedva čekali nositi ili trebate dotjerati svoj udoban kauč, ovi stručni savjeti pomoći će vam da s lakoćom oživite svoje predmete od antilopa. Antilop je elegantan, ali se lako može oštetiti. Prije nego što pokušate očistiti bilo koji predmet od brušene kože, prvo pročitajte naljepnicu za održavanje. 'Najveća pogreška koju ljudi čine kada se brinu za svoje komade od brušene kože je ta što počnu čistiti svoju odjeću bez čitanja oznake za njegu', kaže Kristen Higgins, stručnjakinja za testiranje potrošačkih proizvoda za rublje u Henkelu.

Iako u nekim situacijama možete koristiti vlažnu krpu za čišćenje antilopa, nikada ga ne smijete potpuno natopiti vodom. Na taj način ga možete zaprljati i oštetiti. 'Većina antilop kože je porozna i upija vodu, pa se ne može prati u perilici rublja. Voda i sapun obično mogu oštetiti brušenu kožu, pa je provjera oznake za održavanje odjeće ključna kako biste izbjegli uništavanje odjeće' , kaže Higgins. 'Za odjeću od brušene kože koja se može prati u perilici — poput umjetne brušene kože — koristite kap ili dvije blagog deterdženta bez mirisa. Nakon pranja uvijek pustite da se predmet osuši na zraku', objašnjava ona.

Još jedna stvar koju morate učiniti prije čišćenja antilopa bilo kojim proizvodom je provesti test. 'Ne zaboravite uvijek prvo testirati bilo koju otopinu za čišćenje na neupadljivom dijelu antilopa kako biste bili sigurni da ne oštećuje materijal', savjetuje Hugo Guerrero, certificirani tehničar za čišćenje kuće i konzultant u tvrtki Mattressive. Ako odvojite vrijeme za testiranje antilop kože na licu mjesta, to može spriječiti uništavanje predmeta.

'Koliko često biste trebali čistiti kauč od brušene kože ovisi o tome koliko se on koristi i koliko se prljavštine i prašine nakupi tijekom vremena', kaže Karina Toner, voditeljica u Spekless Cleaningu. 'No, općenito, preporučujemo da ga lagano četkate svaki tjedan ili dva kako biste uklonili površinsku prljavštinu i ostatke. To je mali korak, ali može napraviti veliku razliku u sprječavanju da se prljavština uvuče u tkaninu i oteža čišćenje kasnije'. Kada je riječ o čišćenju na licu mjesta, vrijeme je od presudne važnosti: 'Iznimno je važno riješiti prolijevanje i mrlje što je prije moguće kako biste spriječili njihovo zadržavanje', objašnjava ona. Za odjeću i obuću od brušene kože Higgins savjetuje čišćenje komada barem jednom mjesečno kako bi bili u dobrom stanju. Možete ih čistiti češće ako je to predmet koji često nosite.

Što ćete trebati za čišćenje?

Za jaknu od brušene kože: dvije meke, nježne krpe, četka za brušenje kože ili meka suha četka, bijeli ocat

Za cipele od brušene kože: četka za brušenje kože ili meka suha četka, gumica za brisanje, zaštitni sprej za antilop (opcionalno)

Za kauč ​​od brušene kože: Usisavač s nastavkom s mekom četkom, gumica od antilopa, dvije meke, nježne krpe, sredstvo za čišćenje antilop kože (opcionalno)

Kako očistiti jaknu od brušene kože?

Obrišite mrlje mekom krpom: 'Da biste uklonili mrlje, nikada ne trljajte mrlju u tkaninu, jer će to uvući mrlju dublje u antilop', kaže Higgins. Umjesto toga, koristite čistu, nježnu krpu da uklonite što više mrlje i vlage (ako se bavite s nedavnom, tekućom mrljom) što je više moguće prije upotrebe četke za otpuštanje prljavštine.

Koristite meku četku za uklanjanje krhotina i ulja: Očetkajte jaknu četkom od brušene kože ili mekom četkom kako biste se riješili prljavštine. Četkajte u istom smjeru kao i vlakna brušene kože preko cijele jakne.

Pomiješajte otopinu octa za uporne mrlje: 'Ako mrlja i dalje postoji, napravite otopinu vode i bijelog octa u omjeru 50:50 i nježno tapkajte na mrlju čistom, mekom krpom' , objašnjava Higgins. Trik je u tome da navlažite antilop, a ne da ga potopite. Zatim, ponovno nježno očetkajte zamrljano područje prije sušenja.

Suhi zrak: Nakon čišćenja ostavite jaknu od brušene kože da se osuši na zraku. Nakon što se osuši, možete je iščetkati mekom četkom kako biste ponovno raširili antilop.

Kako očistiti cipele od brušene kože?

Koristite mekanu četku za uklanjanje prljavštine: Nježno očetkajte cipele mekom četkom kako biste oslobodili prljavštinu i masnoću, četkajući u smjeru antilop kože. Pokušajte ukloniti što više prljavštine.

Očistite mjesto gumicom: Za teške mrlje i ogrebotine koristite čistu gumicu. Čvrsto trljajte gumicu kružnim pokretima po mrlji kako biste je podigli i uklonili s vlakana.

Četkom uklonite ostatke: Nakon što ste se riješili mrlje gumicom, ponovno ih iščetkajte kako biste uklonili sve ostatke gumice s cipela.

Poprskajte cipele sprejom za zaštitu od antilopa: Nakon što dotjerate cipele, pošpricajte ih sprejom za zaštitu od brušene kože kako biste spriječili buduća oštećenja. Ne zaboravite uvijek najprije testirati bilo koji proizvod na području koje nije vidljivo kako biste bili sigurni da ne mijenja boju antilop kože. Ako vaš test ne pokaže znakove promjene boje ili oštećenja, možete nastaviti koristiti sprej po cijeloj površini. Držite limenku uspravno udaljenu oko 15 cm od cipela i prskajte polako zamahujući. Ostavite cipele da se osuše preko noći prije no što ih nosite.

Kako očistiti kauč od brušene kože?

Temeljito usišite: Prvi korak je usisavanje cijelog kauča kako biste uklonili svu prašinu i prljavštinu, pomoću nastavka s mekom četkom.

Koristite četku za antilop: 'Ako primijetite bilo kakve mrlje ili tragove na svom kauču od antilopa, nježno iščetkajte zahvaćeno područje četkom za antilop', kaže Toner, 'To će vam pomoći ukloniti svu prljavštinu ili ostatke s površine tkanine'.

Upotrijebite gumicu za brisanje antilopa: 'Gumica za brisanje kože može se koristiti za uklanjanje mrlja ili tragova na površini kauča, savjetuje Guerrero. Nježno trljajte gumicu preko mrlje kružnim pokretima, pazeći da ne oštetite antilop.

Očistite mrlju sredstvom za čišćenje antilopa: 'Za jače mrlje možete koristiti sredstvo za čišćenje specifično za antilop', kaže Toner, 'Samo ga prvo isprobajte na neupadljivom području kako biste bili sigurni da ne oštećuje tkaninu'.Nanesite sredstvo za čišćenje mekom krpom i zatim nježno trljajte zahvaćeno područje kružnim pokretima. Nakon toga, drugom čistom, vlažnom krpom uklonite višak sredstva za čišćenje.

Neka se kauč osuši na zraku: Nakon čišćenja, ostavite kauč da se osuši na zraku prije nego ga upotrijebite. Toner savjetuje izbjegavanje korištenja topline ili izravne sunčeve svjetlosti jer to može oštetiti antilop.

Ako vaši predmeti od brušene kože imaju tvrdokorne mrlje od ulja, postoji još jedan trik koji možete isprobati prije nego što potražite pomoć stručnjaka. 'Za masne mrlje, pospite kukuruznim škrobom mjesto na kojoj se nalazi mrlja kako biste lakše upili masnoću', kaže Higgins, 'Ostavite da odstoji najmanje sat vremena, a zatim nježno uklonite mekom četkom. Ako mrlja ostane, možda ćete morati ponoviti postupak dok se ulje potpuno ne upije'.

