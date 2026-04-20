Stručnjak otkriva jezivu istinu: 'Evo što udišete svaki put kad pustite vodu s podignutim poklopcem'

Svaki put kada pustite vodu u WC školjci s podignutim poklopcem, sitne, nevidljive čestice urina i fekalija raspršuju se zrakom i završavaju na svim površinama u vašoj kupaonici. Taj fenomen, znanstveno poznat kao “toilet plume” ili “WC oblak”, nije samo neugodna pomisao, već i potencijalna zdravstvena prijetnja. Prema mikrobiologu Jasonu Tetru, te mikroskopske kapljice mogu se raspršiti i do gotovo dva metra udaljenosti od same školjke. "Spuštanje poklopca prije puštanja vode može spriječiti da ti aerosoli izađu u prostoriju", objašnjava Tetro za Reader’s Digest. Iako to nije savršena mjera opreza, čini značajnu razliku. Jedno istraživanje pokazalo je da se količina bakterija u zraku može smanjiti i do 50 posto kada je poklopac spušten.

Koliko je taj proces zapravo silovit, najbolje su pokazali znanstvenici sa Sveučilišta Colorado Boulder, koji su uz pomoć jarko zelenih lasera i kamera po prvi put uspjeli vizualizirati što se događa pri ispiranju WC-a. Njihovi su nalazi šokantni. "Očekivali smo da će čestice aerosola samo nekako isplutati, ali one su izletjele poput rakete", izjavio je John Crimaldi, glavni autor studije. Eksperiment je otkrio da se nevidljivi oblak kapljica širi brzinom od dva metra u sekundi, dosežući visinu od metar i pol za samo osam sekundi. Dok se veće kapljice brzo talože na površine, one manje mogu ostati lebdjeti u zraku i nekoliko minuta, predstavljajući rizik za svakoga tko sljedeći uđe u prostoriju. “Kad jednom vidite ove snimke, više nikada nećete na isti način razmišljati o puštanju vode”, zaključio je Crimaldi.

Opasnost leži u činjenici da vaša WC školjka, bez obzira na to koliko je čista, vrvi mikroorganizmima. U njoj se mogu nalaziti virusi poput norovirusa, koji uzrokuje povraćanje i proljev, te bakterijski patogeni, uključujući E. coli i Clostridium difficile. Kada se te klice rasprše po kupaonici, mogu kontaminirati doslovno sve - od poda i umivaonika do ručnika i, što je najgore, vaše četkice za zube. Zato stručnjaci savjetuju da četkice za zube držite što dalje od školjke, po mogućnosti u zatvorenom ormariću. Fekalni koliformi su oportunistički patogeni, što znači da mogu izazvati infekcije, osobito kod osoba s oslabljenim imunitetom, ako dospiju na mjesta gdje im nije mjesto, poput sluznice ili otvorenih ranica.

Ipak, novija znanstvena saznanja kompliciraju priču. Iako je spuštanje poklopca godinama bilo zlatno pravilo, studija objavljena 2024. godine u časopisu American Journal of Infection Control donijela je iznenađujući obrat. Znanstvenici su otkrili da, kada je riječ o sitnim virusnim česticama, spuštanje poklopca nema gotovo nikakvog učinka. Nije bilo statistički značajne razlike u količini virusa prikupljenog s okolnih površina bez obzira na to je li poklopac bio gore ili dolje. Čini se da su virusi dovoljno mali da pobjegnu kroz procjepe između poklopca i sjedala. Ovo otkriće sugerira da, iako poklopac može zaustaviti veće bakterijske kapljice, nije svemoguće rješenje.

Ako spuštanje poklopca nije dovoljno, što jest? Autori najnovije studije, predvođeni profesorom virologije Charlesom P. Gerbom, jasni su: jedini zaista učinkovit način smanjenja širenja virusa je temeljita dezinfekcija. "S obzirom na to da zatvaranje poklopca nema značajan utjecaj na sprječavanje širenja virusnih čestica, naša studija naglašava važnost redovite dezinfekcije WC-a", rekao je Gerba. Istraživanje je pokazalo da čišćenje samo četkom ostavlja značajnu kontaminaciju, no korištenje dezinficijensa smanjilo je količinu virusa u školjci za više od 99,99 posto. Učinkovitim se pokazalo dodavanje dezinficijensa u vodu prije ispiranja ili korištenje dispenzera u vodokotliću.

Unatoč novim spoznajama o virusima, i dalje postoji nekoliko dobrih razloga zašto bi poklopac trebao biti spušten. Jedan od njih su kućni ljubimci. Mnogi psi, pa i mačke, WC školjku doživljavaju kao osobni pojilo. Pijenjem kontaminirane vode mogu dobiti gastrointestinalnu infekciju, a zatim lizanjem vašeg lica te iste bakterije, poput E. coli, prenijeti i na vas. Drugi razlog je vlaga. Otvorena školjka može neznatno povećati vlažnost u kupaonici, a budući da je povišena vlaga povezana s rastom plijesni, pametno je eliminirati svaki mogući izvor. Stoga, iako poklopac možda nije neprobojna barijera protiv virusa, i dalje igra važnu ulogu u općoj higijeni kupaonice. U konačnici, najbolja praksa je kombinacija navika: uvijek spuštajte poklopac kako biste smanjili raspršivanje većih kapljica i spriječili druge rizike, a najmanje jednom tjedno temeljito dezinficirajte cijelu WC školjku i okolne površine.