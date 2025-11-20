Stručnjak otkrio trik: Evo kako utonuti u duboki san u samo nekoliko sekundi

Mnogi ljudi svakodnevno vode bitku s vlastitim mislima kad dođe vrijeme za spavanje. Leže u krevetu, gledaju u strop i pokušavaju se opustiti, ali um jednostavno ne prestaje raditi: brinu se, planiraju ili prevrću prošle događaje. Ponekad se čini da san jednostavno izmiče, a umor nakupljen tijekom dana samo povećava frustraciju. Ako ste ikada ležali u krevetu, odbrojavajući sate do jutarnjeg alarma za posao, sigurno niste sami.

Iako svi s vremena na vrijeme imaju problema sa spavanjem, vjeruje se da oko trećine odraslih ima problema sa spavanjem barem jednom tjedno, što može imati ogroman utjecaj na svakodnevni život. Ako ste se ikada borili s nesanicom, vjerojatno mislite da ste isprobali sve trikove, od ograničavanja vremena provedenog pred ekranom do dodataka prehrani, ali čini se da postoji jedan trik koji svaki put funkcionira. Znanstvenik Kyle Cox, koji na društvenim mrežama dijeli sadržaj, podijelio je metodu za spavanje koju, kako tvrdi, klinike za poremećaje spavanja danas koriste umjesto lijekova za spavanje, piše LADbible.

U objavi na Instagramu, zdravstveni stručnjak je rekao da možete pokrenuti duboki san jednostavnim stavljanjem nečeg hladnog na čelo. Iako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, ustvari ima smisla. "Istraživači su otkrili da temperatura vašeg čela kontrolira hoće li vaš mozak ostati budan ili se isključiti. Kada se vaš frontalni režanj ohladi za čak i jedan stupanj, tada to automatski pokreće kemiju sna", objasnio je Cox.

Dodao je da je ta metoda testirana na ljudima s nesanicom, pri čemu su im davane kape za hlađenje koje su dodirivale samo čelo, što je većinu njih potaknulo da zaspu znatno brže nego kada su uzimali tablete za spavanje. Studija je predstavljena na konferenciji o spavanju Američke akademije za medicinu spavanja 2011. godine i pokazala je stopu uspjeha od 75 posto.

"Hladnoća usporava sav taj mentalni vrtlog jer vaš prefrontalni korteks jednostavno ne može raditi punom snagom dok se hladi. Djeluje obična hladna krpa ili čak vrećica smrznutog graška umotana u tanki ručnik. Stavite je na čelo kad legnete u krevet i držite dok se ne ugrije i vaše ubrzano razmišljanje odmah će se smiriti. Promjena temperature signalizira vašem mozgu da je noć, čak i ako vam misli i dalje jure", objasnio je znanstvenik.

Mnogi su u komentarima podijelili svoje trikove za uspavljivanje. Tako je jedan korisnik istaknuo da umjesto krpe možete koristiti hladnu masku za oči i postaviti je nekoliko centimetara više na licu.