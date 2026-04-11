Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zlatno pravilo!

Stručnjaci upozorili na čestu grešku: Ovo izbjegavajte ako želite plodne voćke

voćnjak
Ivica Galovic/PIXSELL (ilustracija)
VL
Autor
Stephany Domitrović
11.04.2026.
u 16:58

Pravilna rezidba ključna je za zdrav rast plodova voćke, zbog čega stručnjaci ističu jednu čestu pogrešku s kojom možete ozbiljno ugroziti njezin razvoj.

Uzgoj voćki jedan je od najisplativijih vrtlarskih poslova jer nakon sadnje voćke u njezinim plodovima možete uživati godinama, no stručnjaci upozoravaju na jednu vrlo čestu pogrešku s kojom možete oštetiti stablo i smanjiti količinu voća. Vrtlar, autor i voditelj serijala Gardeners' World, Alan Titchmarsh naglašava da postoji jedna pogreška koju mnogi vrtlari rade tijekom rezidbe voćki, a da toga nisu ni svjesni. Pravilna rezidba voćke ključna za poticanje obilnog roda, a s njom se uklanjaju i štetnici te sprječava razvoj bolesti voćke.

Najvažnije je znati kada je potrebno orezivati koju vrst biljaka. Alan naglašava da je većinu voćaka, poput jabuke i kruške, potrebno orezivati tijekom zime, jer su tada u stanju mirovanja, dok je trešnje, višnje i šljive potrebno orezati u proljeće. Alan je na YouTubeu pokazao ispravnu metodu obrezivanja voćke, kojom se potiče cvjetanje i razvoj ploda. Važno je izbjeći orezivanje dijelova voćke na kojima su maleni nabubreni pupovi koji sadrže cvat. Obrezati je potrebno samo dijelove krošnje koji su tanki i nemaju cvat. Takve grane možete skratiti barem za polovicu, čime se postiže prozračna krošnja i bolja cirkulacija zraka te se sprječava razvoj vlage i truljenje ploda. Alan upozorava da ne treba biti previše nagao i agresivan tijekom rezidbi jer postoji rizik da se uklone pupovi koji će kasnije biti mjesto gdje nastaje plod.

„Sačuvajte te kratke, zadebljale izboje duž grana jer će oni dati urod“, naglasio je. Voćke koje cvjetaju tijekom proljeća, poput drijena, jabuke i kruške bolje orezivati u zimskom periodu. No ako vidite bolesne i oštećene grane njih je potrebno ukloniti odmah, a u proljetno vrijeme potrebno je orezati koštičavo voće, poput nektarina, trešanja i šljiva.
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!