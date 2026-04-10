Postaje li seks gori kada ste u braku? Evo što je otkrila studija!

Na početku veze sve je nabijeno kemijom pa se seksualna privlačnost između dvoje ljudi može vidjeti "golim okom". No, onda veza uđe u rutinu, a dođu i djeca. Mnogi zaborave da je kemija uopće postojala, piše PubMed. Kako se seksualna želja mijenja s godinama prolaze li muškarci i žene kroz iste promjene kada govorimo o seksu? Nedavno je u online izdanju knjižnice Američkog Inistituta za zdravlje objavljena studija koja se bavila seksualnim ponašanjem supružnika. U njoj su korištenio podaci dvije prethodne studije. U jednoj su sudjelovala 72 heteroseksualna para, a u drugoj 135 heteroseksualnih parova.

Ispitanici su ispunili upitnik nedugo nakon vjenčanja te su ga ponavljali svakih šest do osam mjeseci, ukupno sedam puta. Na početku studije među supružnicima je postojala jaka seksualna želja, koja je kod muškaraca bila izraženija, no kod žena. U idućem razdoblju seksualna želja žena osjetno je padala u odnosu na muškarce, odnosno kod njih nije padala uopće.

Nakon dolaska djece kod žena je seksualna želja nastavila opadati, dok je kod muškaraca i dalje bila ista. Ista situacija nastavila se i kroz godine briga i stresa povezanih s roditeljstvom. Treba naglasiti da je ovaj obrazac bio isti bez obzira jesu li ispitanci govorili o seksualnoj želji za svojim partnerom ili općenito.

Zanimljivo je da smanjenje seksualne želje kod žena utječe negativno na zadovoljstvo oba supružnika brakom, dok manjak seksualne želje kod muškaraca ne utječe. Znače li ova saznanja da žene imaju slabiju seksualnu želju od muškaraca? Ne nužno. Iako nas zaključci studije mogu navesti na mišljenje da žene imaju slabiju seksualnu želju, od muškaraca, to nije točno.

Jedno odo objašnjenja je da se mijenjaju prioriteti, što utječe na seksualnu želju. Kada žena uđe u brak i postane majka, njezin fokus se sa seksa prebacuje na obitelj, dok muškarci i dalje imaju nagon za stvaranjem potomstva. Drugo objašnjenje je da se muškarci ne mogu pomiriti s činjenicom da im opada seksualna želja jer to, smatraju, nije u skladu s društvenim normama. Teško im je samima sebi priznati pa onda i drugima da nisu potentni koliko su bili.