Nemojte ih hraniti s ovim namirnicama!

Trikovi stručnjaka: Evo što trebate napraviti ako želite ježeve u vašem vrtu

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
10.04.2026.
u 19:30

S dolaskom lijepog vremena i proljetnih temperatura, sve više životinja postaje aktivno. Jedna od mnogima omiljenih životinja koje možete vidjeti u vrtu su ježevi. Osim što su jako slatki, ovi sisavci hrane se puževima pa su i korisni saveznici u vašem dvorištu i vrtu.

Tijekom ožujka i travnja ježevi izlaze iz hibernacije pa ćete ih sve češće viđati. Ako se jedan nađe u vašem vrtu, postoji nekoliko koraka kojih se trebate pridržavati kako bi se osjećao dobrodošlim i kako ga ne biste doveli u opasnost. S obzirom na to da tijekom zimskog sna izgube na tjelesnoj težini, nakon buđenja su vrlo gladni.

Uništavanje njihovih prirodnih staništa, kako izgradnjom prometnica i krčenjem šuma, kao i masovna upotreba pesticida, uzrokovalo je nagli pad broja ovih životinja. Baš zato im je potrebno pružiti pomoć, pogotovo u proljetno vrijeme. Postoji nekoliko jednostavnih koraka kojima svoj vrt možete pretvoriti u malo utočište za ježeve, prenosi Mirror.

Autocesta za ježeve: Izgradnja „autoceste za ježeve” jedan je od prvih koraka. Stručnjaci iz Društva za prevenciju okrutnosti prema životinjama ističu da je potrebno napraviti otvore u ogradama veličine oko 13 x 13 cm kako biste im olakšali kretanje. Ako imate veći vrt, napravite više takvih prolaza.

Ježeva kućica: Kako biste ježu osigurali siguran prostor i sklonište od hladnijih temperatura, možete napraviti malu drvenu kućicu ispunjenu slamom, suhom travom ili lišćem. Na prednjem dijelu ostavite otvor dovoljno velik da jež može nesmetano ulaziti i izlaziti. Kućicu možete dodatno zaštititi od vremenskih uvjeta, čime će jež dobiti sigurno mjesto za odmor i zaštitu od grabežljivaca.

Hrpe suhe trave: Umjesto da bacite pokošenu travu, ostavite je da se osuši i složite u jednu hrpu. Ježevi se rado skrivaju u takvim hrpama i u njima traže hranu poput puževa i stonoga. Na ovaj način potaknut ćete ih da se dulje zadrže u vašem vrtu.

Izvori hrane i vode: Na nekoliko mjesta u vrtu možete postaviti posudice sa svježom vodom. Budući da u urbanim sredinama često teško pronalaze vodu, ovo im može biti od velike pomoći. Iako je njihova prirodna hrana, poput puževa, kornjaša i stonoga, najbolja opcija, možete im ponuditi i male količine mokre ili suhe mačje hrane bogate proteinima. Suprotno uvriježenom mišljenju, kruh, mlijeko i povrće nisu prikladni za ježeve jer ih ne mogu probaviti.
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

