Shreksi: Recept za ukusne shrek kekse s matchom i bijelom čokoladom

Mora se priznati da ovi keksi ne izgledaju najprivlačnije, ali kao i Shrek po čijoj su boji i dobili ovo simpatično ime, Shreksi će vas osvojiti svojim karakterom. Kao što vas je naučio ovaj obožavani junak, nije sve u izgledu, važno je što se nalazi iznutra. Tvrdi i hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi keksi s matcha prahom i bijelom čokoladom oduševit će čak i one koji ne vole isprobavati nove i drugačije stvari u kuhinji. Zato nemojte biti magare i isprobajte recept za ove neobične, ali nevjerojatno ukusne kekse.

Sastojci:

180 g glatkog brašna

1 žlica matcha praha

1 žlica mlijeka u prahu

pola žličice praška za pecivo

pola žličice sode bikarbone

prstohvat soli

115 g maslaca

150 g šećera

1 veliko jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

100 g bijele čokolade

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Otopite maslac i šećer te ih miksajte dok smjesa ne postane pjenasta pa dodajte jaje i vaniliju. U drugu posudu dodajte suhe sastojke, tj. matchu, mlijeko u prahu, prašak za pecivo, sodu i sol. Sve sastojke pomiješati, ali samo kratko da se sjedine. Krupno narezanu čokoladu dodajte u smjesu. Žlicom oblikujte kekse te ih pecite 10 minuta ili dok rubovi ne očvrsnu, a sredina ostane mekana. Ostavite ih da se hlade 10 minuta na limu pa ih prebacite na rešetku. Dobar tek!