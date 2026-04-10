Čudnog izgleda, ali osvajaju ukusom!

Shreksi: Recept za ukusne shrek kekse s matchom i bijelom čokoladom

VL
Autor
Stephany Domitrović
10.04.2026.
u 23:25

Iako ne osvajaju svojim izgledom, ovi ukusni keksi jednostavan su način za unijeti malo promjene u svoju kuhinju.

Mora se priznati da ovi keksi ne izgledaju najprivlačnije, ali kao i Shrek po čijoj su boji i dobili ovo simpatično ime, Shreksi će vas osvojiti svojim karakterom. Kao što vas je naučio ovaj obožavani junak, nije sve u izgledu, važno je što se nalazi iznutra. Tvrdi i hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi keksi s matcha prahom i bijelom čokoladom oduševit će čak i one koji ne vole isprobavati nove i drugačije stvari u kuhinji. Zato nemojte biti magare i isprobajte recept za ove neobične, ali nevjerojatno ukusne kekse.

Sastojci: 

  • 180 g glatkog brašna
  • 1 žlica matcha praha 
  • 1 žlica mlijeka u prahu
  • pola žličice praška za pecivo
  • pola žličice sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 115 g maslaca 
  • 150 g šećera
  • 1 veliko jaje 
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 100 g bijele čokolade 

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Otopite maslac i šećer te ih miksajte dok smjesa ne postane pjenasta pa dodajte jaje i vaniliju. U drugu posudu dodajte suhe sastojke, tj. matchu, mlijeko u prahu, prašak za pecivo, sodu i sol. Sve sastojke pomiješati, ali samo kratko da se sjedine. Krupno narezanu čokoladu dodajte u smjesu. Žlicom oblikujte kekse te ih pecite 10 minuta ili dok rubovi ne očvrsnu, a sredina ostane mekana. Ostavite ih da se hlade 10 minuta na limu pa ih prebacite na rešetku. Dobar tek!
Ključne riječi
mekani keksi bijela čokolada keksi s matchom i zelenim čajem shreksi

