Shreksi: Recept za ukusne shrek kekse s matchom i bijelom čokoladom

Mora se priznati da ovi keksi ne izgledaju najprivlačnije, ali kao i Shrek po čijoj su boji i dobili ovo simpatično ime, Shreksi će vas osvojiti svojim karakterom. Kao što vas je naučio ovaj obožavani junak, nije sve u izgledu, važno je što se nalazi iznutra. Tvrdi i hrskavi izvana, a mekani iznutra, ovi keksi s matcha prahom i bijelom čokoladom oduševit će čak i one koji ne vole isprobavati nove i drugačije stvari u kuhinji. Zato nemojte biti magare i isprobajte recept za ove neobične, ali nevjerojatno ukusne kekse.
Sastojci:
- 180 g glatkog brašna
- 1 žlica matcha praha
- 1 žlica mlijeka u prahu
- pola žličice praška za pecivo
- pola žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
- 115 g maslaca
- 150 g šećera
- 1 veliko jaje
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 100 g bijele čokolade
Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Otopite maslac i šećer te ih miksajte dok smjesa ne postane pjenasta pa dodajte jaje i vaniliju. U drugu posudu dodajte suhe sastojke, tj. matchu, mlijeko u prahu, prašak za pecivo, sodu i sol. Sve sastojke pomiješati, ali samo kratko da se sjedine. Krupno narezanu čokoladu dodajte u smjesu. Žlicom oblikujte kekse te ih pecite 10 minuta ili dok rubovi ne očvrsnu, a sredina ostane mekana. Ostavite ih da se hlade 10 minuta na limu pa ih prebacite na rešetku. Dobar tek!