Mahanje repom ne znači uvijek sreću: Evo što vam vaš pas zapravo time poručuje

Uvriježeno je mišljenje da je mahanje repom pseći ekvivalent ljudskom osmijehu, no stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da je takvo pojednostavljivanje pogrešno i potencijalno opasno. Mahanje repom prvenstveno je znak emocionalne uzbuđenosti, a taj osjećaj može biti bilo što - od neizmjerne radosti zbog vašeg povratka kući do straha, frustracije ili čak agresije. Rep je jedan od najvažnijih alata u psećoj komunikaciji, sofisticirani instrument koji, u kombinaciji s ostatkom govora tijela, otkriva pravo stanje uma životinje. Razumijevanje tog jezika ključno je ne samo za izgradnju dubljeg odnosa s vašim ljubimcem, već i za sigurnost vas, vaše obitelji i drugih pasa. Pas koji maše repom nije nužno sretan pas; on je pas koji intenzivno proživljava neku emociju i pokušava je iskomunicirati.

Za ispravno tumačenje poruka koje pas šalje, prvo treba obratiti pozornost na visinu na kojoj drži rep. Svaki pas, ovisno o pasmini, ima svoj neutralni, opušteni položaj repa - kod hrtova je on prirodno spušten, dok ga haskiji ili akite nose visoko savijenog preko leđa. Svaka promjena od tog početnog položaja nosi značenje. Visoko podignut, gotovo okomit rep signalizira samopouzdanje, budnost i visoku razinu uzbuđenja. Ako je rep pritom i krut, to može biti znak upozorenja ili dominantnog ponašanja. S druge strane, spušten rep ukazuje na nesigurnost, oprez ili pokornost. Ekstremni oblik ovog ponašanja je rep podvijen čvrsto među noge, što je nepogrešiv znak straha ili snažne tjeskobe. Pas se na taj način pokušava učiniti manjim i zaštititi svoje ranjive dijelove.

Nakon visine, ključna je i sama mehanika mahanja - njegova brzina i širina. Široki, opušteni zamasi koji uključuju mahanje cijelim stražnjim dijelom tijela gotovo su uvijek znak istinske sreće i prijateljskog raspoloženja. To je onaj "sretni ples" koji psi izvode kad pozdravljaju voljene osobe. Suprotnost tome su brzi, kratki i napeti zamasi, gotovo poput vibriranja. Takvo mahanje ukazuje na vrlo visoku razinu napetosti i spremnosti na akciju, koja može biti i igra, ali i borba. Ako je rep pritom visoko podignut, pas je vjerojatno u stanju visoke pripravnosti i spreman reagirati. Sporo i lijeno mahanje repom, pak, često znači da pas procjenjuje situaciju, da je nesiguran ili zbunjen.

Jedan od najvažnijih i najčešće pogrešno protumačenih signala je nagli prekid mahanja. Pas koji je do maloprije mahao repom, a onda se odjednom ukipio, držeći rep visoko i kruto, šalje vrlo ozbiljno upozorenje. Ovaj "freeze" trenutak često prethodi agresivnoj reakciji i poručuje: "Dosta mi je, ne prilazi bliže". Posebno opasan signal je tzv. "flagging" (zastavica), pri kojem je rep visoko podignut i gotovo nepomičan, a miče se samo njegov vrh. Ignoriranje ovakvih znakova i približavanje psu može rezultirati ugrizom, jer je životinja jasno iskomunicirala svoju nelagodu i spremnost da se brani.

Znanost iza mahanja: Zašto je smjer važan

Nedavna znanstvena istraživanja otkrila su još jednu fascinantnu razinu pseće komunikacije. Studije su pokazale da smjer mahanja repom nije slučajan, već je povezan s aktivnošću lijeve i desne strane mozga. Kada pas osjeća pozitivne emocije, poput onih prilikom susreta s vlasnikom, repom će više mahati udesno (gledano iz pseće perspektive). To je povezano s aktivacijom lijeve moždane hemisfere, koja je zadužena za pozitivne osjećaje i pristupanje. S druge strane, mahanje repom više ulijevo povezano je s negativnim emocijama poput straha ili opreza, primjerice pri susretu s nepoznatim dominantnim psom. Ovo ponašanje odražava aktivaciju desne hemisfere, povezane s povlačenjem i tjeskobom. Drugi psi instinktivno prepoznaju ove signale, pa će na psa koji maše repom ulijevo reagirati s više opreza.

Iako je rep izuzetno ekspresivan, nikada ga se ne smije promatrati izolirano. Za potpunu i točnu interpretaciju psećeg raspoloženja, nužno je promatrati govor cijelog tijela. Pogled psa može biti "mekan" i opušten, što ukazuje na prijateljstvo, ili "tvrd" i fiksiran, što je znak prijetnje. Položaj ušiju, napetost mišića, pa čak i način na koji pas raspoređuje težinu - sve su to dijelovi slagalice. Pas koji se povija i spušta prema tlu pokazuje strah, dok onaj koji prebacuje težinu naprijed pokazuje interes ili ofenzivnu namjeru. Učenje čitanja ovih suptilnih signala omogućuje nam da bolje razumijemo što naši ljubimci osjećaju, da predvidimo njihove reakcije i, u konačnici, da izgradimo dublji i sigurniji odnos temeljen na povjerenju i međusobnom razumijevanju.

*uz korištenje AI-ja