Hrana kao najbolji tretman protiv starenja: Ove namirnice zatežu kožu bolje od bilo koje kreme
Kolagen se često opisuje kao "ljepilo" koje drži naše tijelo na okupu, a nigdje njegova uloga nije vidljivija kao na našoj koži. Ovaj najzastupljeniji protein u tijelu odgovoran je za čvrstoću, elastičnost i onaj mladenački sjaj kojem svi težimo. Međutim, neumoljivi protok vremena čini svoje i prirodna proizvodnja kolagena počinje se smanjivati, otprilike za jedan posto svake godine nakon što proslavimo 25. rođendan.
Posljedice su nam svima dobro poznate: isprva fine linije, a zatim i dublje bore, gubitak tonusa i opuštena koža. Iako je starenje prirodan proces, vanjski čimbenici poput izlaganja suncu i, što je najvažnije, prehrane, igraju golemu ulogu u tome koliko će se brzo i agresivno ti znakovi pojaviti na našem licu.
Dugo se vjerovalo da je rješenje isključivo u skupim kremama i serumima, no dermatolozi i nutricionisti danas se slažu oko jedne ključne činjenice: naša koža savršen je barometar onoga što se događa unutar našeg tijela. Ono što stavljamo na tanjur izravno utječe na zdravlje i izgled naše kože, ponekad i snažnije od bilo kojeg vanjskog tretmana. Kako piše AARP, uravnotežena prehrana, bogata nutrijentima koji potiču sintezu kolagena i štite postojeća vlakna, može napraviti vidljivu razliku, smanjiti upalne procese i vratiti koži blistavost. Ne radi se o brzinskim rješenjima, već o dugoročnoj strategiji preventivne dermatologije koja se temelji na snazi cjelovitih namirnica.
Prije nego što se posvetimo hrani koja pomaže, važno je znati što šteti. Najveći neprijatelji kolagena su šećer i rafinirani ugljikohidrati. Konzumacija hrane koja uzrokuje nagli skok šećera u krvi pokreće proces zvan glikacija, tijekom kojeg se molekule šećera vežu za proteine, uključujući kolagen i elastin. Ta štetna veza stvara molekule poznate kao AGEs (Advanced Glycation End Products), koje kolagenska vlakna čine krutima, lomljivima i nesposobnima za obnovu. Rezultat je gubitak elastičnosti, odnosno sposobnosti kože da se vrati na svoje mjesto, što ubrzava pojavu bora i opuštenost.
Srećom, priroda nudi moćan arsenal za borbu protiv starenja, a neke namirnice djeluju kao izravni izvor kolagena. Apsolutni prvak u ovoj kategoriji je juha od kostiju, poznata i kao temeljac. Dugim i polaganim kuhanjem goveđih, svinjskih ili pilećih kostiju oslobađaju se kolagen, želatina i ključne aminokiseline poput prolina i glicina u lako probavljivom obliku. Slično djeluje i piletina, osobito dijelovi bogati vezivnim tkivom poput vrata i hrskavice.
Riba je također izvrstan izvor, a morski kolagen smatra se jednim od onih koje tijelo najlakše apsorbira. Najviše ga ima u ribljoj koži, kostima i perajama, stoga je konzumacija ribe s kožom, poput lososa, ili manjih riba poput srdela, izuzetno korisna. Ne treba zaboraviti ni na bjelanjke jaja, koji sadrže visoke količine prolina, jedne od temeljnih aminokiselina za izgradnju vlastitog kolagena u tijelu.
Osim izravnih izvora, ključno je unositi namirnice koje potiču tijelo da samo proizvodi više kolagena. Tu na scenu stupa vitamin C, bez kojeg je sinteza kolagena doslovno nemoguća. On djeluje kao kofaktor koji spaja aminokiseline u stabilna kolagenska vlakna. Agrumi poput naranči, limuna i grejpa pravi su rudnici ovog vitamina, a slijede ih crvene paprike, koje ga sadrže čak i više.
Bobičasto voće, poput jagoda, borovnica i malina, nudi dvostruku korist: bogato je vitaminom C, ali i antioksidansima koji štite postojeći kolagen od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima i sunčevim zračenjem. Kiviji također sadrže više vitamina C od naranči, što ih čini savršenim zalogajem za potporu kolagenu.
Zeleno lisnato povrće poput špinata, kelja i blitve još je jedan saveznik zategnute kože. Ono sadrži klorofil, za koji je dokazano da povećava količinu prekursora kolagena u koži, ali i moćne antioksidanse poput luteina koji štite od UV oštećenja. Rajčice su, s druge strane, bogate likopenom, antioksidansom koji čuva strukturu kože, a njegova bioraspoloživost raste kuhanjem.
Za cjelovitu potporu potrebni su i minerali. Cink i bakar, koje nalazimo u orašastim plodovima, sjemenkama bundeve, indijskim oraščićima i mahunarkama, djeluju kao "ljepilo" koje aktivira enzime neophodne za obnovu kolagenskih vlakana.
Konačno, tijelo ne može graditi kolagen bez osnovnih gradivnih blokova - aminokiselina koje dobivamo iz proteina. Mahunarke poput graha i leće izvrstan su biljni izvor proteina i esencijalnih minerala. Soja je posebno vrijedna jer, osim što je kompletan protein, sadrži i izoflavone koji mogu dodatno potaknuti proizvodnju kolagena.
Od životinjskih izvora, divlji losos je prava superhrana. Osim što obiluje proteinima, bogat je i omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale i pomažu u održavanju vlažnosti i mekoće kože, čineći je otpornijom i punijom. Uključivanje ovih namirnica u svakodnevnu prehranu nije samo ulaganje u opće zdravlje, već i najprirodniji i najučinkovitiji put do kože koja izgleda zategnuto, zdravo i mladoliko.