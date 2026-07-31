Odlazite na godišnji? Uz ovaj jednostavan trik sobne biljke neće ostati bez vode

Odlazite na godišnji, a nemate kome povjeriti zalijevanje sobnih biljaka? Jednostavan DIY sustav za samozalijevanje koji možete napraviti kod kuće pomoći će im da i tijekom vašeg izbivanja imaju dovoljno vode. Iako na tržištu postoje različiti sustavi za samozalijevanje, oni ponekad ispuštaju više vode nego što je biljkama potrebno, dok staklene kugle za zalijevanje, ako su izložene izravnom suncu, mogu i puknuti.

Stručnjaci s portala Posadi sam, specijaliziranog za vrtlarstvo, preporučuju jednostavan sustav samozalijevanja koji se temelji na kapilarnom prijenosu vode i za koji vam treba tek nekoliko stvari koje većina ljudi već ima kod kuće. Pripremite veću posudu koju ćete napuniti vodom i postaviti povišeno mjesto, a oko nje rasporedite teglice sa sobnim biljkama. Zatim izrežite nekoliko platnenih traka ili upotrijebite deblje vunene niti te ih prije postavljanja dobro namočite u vodi. Jedan kraj svake trake ostavite uronjen u posudu s vodom, dok drugi lagano utisnite nekoliko centimetara u zemlju u tegli.

Voda će se kroz tkaninu postupno prenositi do supstrata pa će zemlja ostati umjereno vlažna i tijekom vašeg putovanja. Ovakav način zalijevanja ne može u potpunosti zamijeniti redovitu njegu, ali će biljkama osigurati dovoljno vlage da lakše prebrode nekoliko dana bez zalijevanja. Prije odlaska na put dobro je provjeriti funkcionira li sustav za samozalijevanje kako biste bili sigurni da voda nesmetano dolazi do svake biljke.

Isti trik podijelila je i kreatorica sadržaja Justine na svom TikTok profilu @selfcareplants, gdje je pokazala kako uz pomoć vunenih niti ili platnenih traka sobnim biljkama osigurati vodu tijekom godišnjeg odmora. Iako su mnogi pohvalili ovu metodu, brojni korisnici u komentarima iskazali su nezadovoljstvo tvrdeći da je do njihovih biljaka dolazilo previše vode. Jedna je korisnica napisala da joj je zemlja u tegli bila potpuno natopljena već nakon 15 minuta. Zbog toga se preporučuje da sustav isprobate nekoliko dana prije odlaska na put kako biste provjerili odgovara li količina vode vašim biljkama. Primijetite li da se supstrat prebrzo natapa, dovoljno je posudu s vodom postaviti nešto niže ili vunenu nit, odnosno platnenu traku, manje utisnuti u zemlju kako bi se dotok vode usporio. Tako ćete na vrijeme moći prilagoditi sustav i bez brige otići na godišnji odmor.