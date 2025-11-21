Stručnjaci otkrivaju: Ako ovako odmrzavate svoj automobil mogli bi ga oštetiti; ovo je jedini ispravni način

Kako temperature sve više padaju te smo ušli u prvi hladniji val ove zime, milijuni vozača bude se uz isto jutarnje iznenađenje – potpuno zaleđena vjetrobranska stakla. No uz hladna jutra dolazi i česta pogreška koju mnogi vozači rade u žurbi: pogrešno odmrzavanje automobila. I dok se čini da je voda najbrže rješenje, stručnjaci upozoravaju – možete ozbiljno oštetiti svoje vozilo, prenosi Express.co.

Iz britanskog AA-a stigla je jasna poruka: izbjegavajte vruću, toplu, pa čak i mlaku vodu. U svojim smjernicama navode: “Staklo se brzo širi kada ga dodirne vruća ili topla voda, a jednako se brzo skuplja kada se ponovno ohladi. Ovo savijanje može uzrokovati pucanje stakla – čak i ako koristite mlaku vodu – posebno ako već postoje male pukotine”.

Osim opasnosti od pucanja, postoji još jedan problem: topla voda može se ponovno smrznuti brže nego hladna, stvarajući dodatni sloj leda na staklu ili na tlu, što može biti opasno i za vas i za druge. Voda koja se prolije može se nakupiti na brisačima i smrznuti ih za staklo, a uključivanje brisača u tom stanju može oštetiti motor ili potrgati gumu.

Čak i hladna voda nije dobra ideja: “Ne bismo preporučili korištenje hladne vode jer se i ona može smrznuti na vjetrobranskom staklu i uzrokovati štetu”, dodaju iz AA-a.

Kako sigurno odmrznuti auto? Stručnjaci su ponudili jasan i siguran postupak:

Provjerite brisače: Prije paljenja automobila obavezno se uvjerite da brisači nisu uključeni. Ako su se zaledili za staklo, mogu se ozbiljno oštetiti. Upalite motor i pustite topli zrak: Usmjerite ventilaciju prema vjetrobranskom staklu. Zatim uključite grijanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora. Uključite klima uređaj: Iako zvuči nelogično, klima uređaj pomaže jer smanjuje vlagu u kabini i sprječava zamagljivanje. Ostanite u automobilu dok radi: Kako se vjetrobransko staklo zagrijava iznutra, led će se početi topiti. Izađite i očistite snijeg: Koristite mekanu četku za čišćenje snijega s prednje rešetke i provjerite jesu li prednja svjetla čista. Strugalica i odmrzivač: Struganje leda i prskanje odmrzivačem najbolji su način da brzo i sigurno uklonite led sa svih prozora. Ne krećite dok sve staklene površine nisu čiste

Ovo nije samo preporuka – u mnogim zemljama je i zakonska obveza. AA je sve sažeo ovako: “Uključite grijače i klima uređaj te koristite odgovarajuću četku ili odmrzivač kako biste uklonili mraz dok čekate da se auto zagrije”.