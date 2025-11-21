Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
mnogi to rade

Stručnjaci otkrivaju: Ako ovako odmrzavate svoj automobil mogli bi ga oštetiti; ovo je jedini ispravni način

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
21.11.2025.
u 10:30

Ovo nije samo preporuka – u mnogim zemljama je i zakonska obveza.

Kako temperature sve više padaju te smo ušli u prvi hladniji val ove zime, milijuni vozača bude se uz isto jutarnje iznenađenje – potpuno zaleđena vjetrobranska stakla. No uz hladna jutra dolazi i česta pogreška koju mnogi vozači rade u žurbi: pogrešno odmrzavanje automobila. I dok se čini da je voda najbrže rješenje, stručnjaci upozoravaju – možete ozbiljno oštetiti svoje vozilo, prenosi Express.co

Iz britanskog AA-a stigla je jasna poruka: izbjegavajte vruću, toplu, pa čak i mlaku vodu. U svojim smjernicama navode: “Staklo se brzo širi kada ga dodirne vruća ili topla voda, a jednako se brzo skuplja kada se ponovno ohladi. Ovo savijanje može uzrokovati pucanje stakla – čak i ako koristite mlaku vodu – posebno ako već postoje male pukotine”. 

Osim opasnosti od pucanja, postoji još jedan problem: topla voda može se ponovno smrznuti brže nego hladna, stvarajući dodatni sloj leda na staklu ili na tlu, što može biti opasno i za vas i za druge. Voda koja se prolije može se nakupiti na brisačima i smrznuti ih za staklo, a uključivanje brisača u tom stanju može oštetiti motor ili potrgati gumu.

Čak i hladna voda nije dobra ideja: “Ne bismo preporučili korištenje hladne vode jer se i ona može smrznuti na vjetrobranskom staklu i uzrokovati štetu”, dodaju iz AA-a.

Kako sigurno odmrznuti auto? Stručnjaci su ponudili jasan i siguran postupak:

  1. Provjerite brisače: Prije paljenja automobila obavezno se uvjerite da brisači nisu uključeni. Ako su se zaledili za staklo, mogu se ozbiljno oštetiti.
  2. Upalite motor i pustite topli zrak: Usmjerite ventilaciju prema vjetrobranskom staklu. Zatim uključite grijanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora.
  3. Uključite klima uređaj: Iako zvuči nelogično, klima uređaj pomaže jer smanjuje vlagu u kabini i sprječava zamagljivanje.
  4. Ostanite u automobilu dok radi: Kako se vjetrobransko staklo zagrijava iznutra, led će se početi topiti.
  5. Izađite i očistite snijeg: Koristite mekanu četku za čišćenje snijega s prednje rešetke i provjerite jesu li prednja svjetla čista.
  6. Strugalica i odmrzivač: Struganje leda i prskanje odmrzivačem najbolji su način da brzo i sigurno uklonite led sa svih prozora.
  7. Ne krećite dok sve staklene površine nisu čiste

Ovo nije samo preporuka – u mnogim zemljama je i zakonska obveza. AA je sve sažeo ovako: “Uključite grijače i klima uređaj te koristite odgovarajuću četku ili odmrzivač kako biste uklonili mraz dok čekate da se auto zagrije”.
Ključne riječi
čišćenje auta zima Automobil auto

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja