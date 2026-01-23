Vaš mobitel krije moćne alate: Ovako ćete zauvijek blokirati sumnjive pozive i prevarante

Vaš telefon sadrži pametne metode za borbu protiv neželjenih poziva i pokušaja prevare, čime vam može uštedjeti ne samo živce, već i potencijalno spriječiti velike financijske gubitke. Međutim, te je korisne alate vrlo lako previdjeti u naizgled beskonačnom nizu funkcija koje su ugrađene u moderne mobilne uređaje. No, uz nekoliko jednostavnih koraka, možete značajno povećati svoju sigurnost i smanjiti broj ometanja tijekom dana.

Jedna od najučinkovitijih opcija za korisnike iPhonea jest potpuno isključivanje poziva s nepoznatih brojeva. Budući da spam i pozivi prevaranata gotovo uvijek dolaze s brojeva koje nemate spremljene u kontaktima, ova funkcija može biti iznimno korisna. Uključivanjem ove postavke, takvi pozivi neće zvoniti, već će automatski biti preusmjereni na govornu poštu. Nakon toga možete u miru provjeriti je li pozivatelj ostavio poruku, što prevaranti i spameri rijetko čine.

Ovaj pristup uklanja pritisak trenutnog odgovaranja na poziv i omogućuje vam da sadržaj govorne pošte preslušate kada vama odgovara, bez rizika da budete uvučeni u potencijalno opasan razgovor. Za aktivaciju ove značajke, potrebno je otići u Postavke, zatim odabrati Telefon te uključiti opciju Utišaj nepoznate pozivatelje. Ako vam takav način rada ne odgovara, postavku možete u bilo kojem trenutku isključiti i vratiti na staro.

Za one koji žele napredniji sustav, postoji još jedna sofisticiranija metoda filtriranja nepoznatih poziva. Ona koristi ugrađenu umjetnu inteligenciju vašeg iPhonea da se javi umjesto vas kada vas zove nepoznat broj. Sustav će pozivatelja upitati tko je i zašto zove, a sve to prije nego što vaš telefon uopće počne zvoniti. Odgovor pozivatelja bit će u stvarnom vremenu pretvoren u tekst i prikazan na zaslonu vašeg uređaja, što vam omogućuje da pročitate o čemu se radi i zatim odlučite želite li se javiti. Ovo je sjajna opcija jer nisu svi nepoznati pozivi nužno neželjeni ili opasni.

Filtriranje neželjenih poziva

Često zanemarena značajka jest ona pod nazivom Blokiranje i identifikacija poziva, koja provjerava dolazne pozive uspoređujući ih s velikim popisima poznatih brojeva prevaranata i spamera. Na taj se način takvi pozivi automatski filtriraju i odvajaju od uobičajenih. Da biste koristili ovu funkciju, prvo trebate preuzeti neku od aplikacija za identifikaciju poziva, koje održavaju te popise sumnjivih brojeva. Na tržištu postoji velik broj takvih aplikacija, a među popularnijim primjerima su Truecaller i Whoscall. Nakon što instalirate željenu aplikaciju na iPhone, idite u Postavke > Telefon > Blokiranje i identifikacija poziva. Tamo možete uključiti opciju Utišaj neželjene pozivatelje i aktivirati aplikacije za identifikaciju koje ste prethodno instalirali. Slične aplikacije za blokiranje i prepoznavanje poziva dostupne su, naravno, i za Android telefone.

Detekcija prevara na Androidu

Ako posjedujete Android telefon, na raspolaganju vam je iznimno moćan alat nazvan Detekcija prevara. Ova funkcija radi tako što u stvarnom vremenu identificira prevarante dok razgovarate s njima. Kako piše The Sun, Google posjeduje ogromnu bazu znanja o načinima na koje prevaranti obmanjuju žrtve, što im je omogućilo stvaranje sustava koji može prepoznati znakove prevare tijekom samog razgovora. Alat se automatski pokreće u pozadini poziva za koje procijeni da bi mogli biti rizični.

Ako sustav procijeni da je vjerojatnost prevare velika, upozorit će vas zvučnim signalom, vibracijom i obavijesti na zaslonu. Pojavit će se skočni prozor koji vas upozorava na moguću prevaru te vam nudi opciju da odmah prekinete poziv ili da označite razgovor kao siguran ako smatrate da nije riječ o prevari. Za aktivaciju ove značajke, otvorite aplikaciju Telefon, dodirnite Više > Postavke > Detekcija prevara i zatim uključite tu opciju.

Vrijedi napomenuti da i sam Google upozorava korisnike da se ne mogu otkriti svi pozivi prevaranata. Iz tvrtke ističu kako Detekcija prevara nije sto posto točna te da prevaranti neprestano mijenjaju svoje taktike, zbog čega je uvijek potreban oprez pri javljanju na pozive s nepoznatih brojeva. Riječ je o relativno novoj značajki koja je trenutno dostupna samo na nekim uređajima, prvenstveno na novijim Google Pixel telefonima u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji, Kanadi, Indiji i Irskoj, no vjerojatno je da će je Google u budućnosti proširiti na veći broj korisnika i uređaja.