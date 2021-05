Stručnjaci kažu da postoji čak 5 vrsta depresije, evo koja je razlika

Nedavno su stručnjaci sa Sveučilišta u Sheffieldu analizirali podatke osam tisuća pacijenata koji boluju od depresije i već se neko vrijeme liječe kognitivno-bihevioralnom psihoterapijom.

Svoja su otkrića objavili u medicinskom časopisu Depression & Anxiety, a kažu da su sad sigurni da depresija nije jedinstvena i ista kod svakoga; postoji, kažu, čak pet različitih vrsta ili tipova depresije - blaga, teška, kognitivno-afektivna, somatska i tipična.

Uz to, ispitivanja su pokazala i da su pacijenti različito reagirali na terapije, ovisno o tome od kojeg tipa depresije boluju.

Tako se, na primjer, pokazalo da će oni s kognitivno afektivnom depresijom češće dolaziti na dogovorene terapije i brže napredovati nego primjerice oni sa somatskom depresijom, dok će pacijenti s tipičnom podtipom depresije najvjerojatnije odustati od liječenja...

Uber objavio popis izgubljenih stvari, evo što Hrvati ostavljaju u njihovim vozilima

- S obzirom na to koliko se depresija može razlikovati od jedne osobe do druge, liječenje koje kod nekog daje izvrsne rezultate, kod nekog drugog ne treba ni započinjati jer mu neće nimalo popraviti stanje - rekla je autorica istraživanja dr. Melanie Simmonds-Buckley.

Ona kaže da će ovi nalazi liječnicima pomoći lakše razlučiti i koji se simptomi vežu uz određeni tip depresije, a napominje i kako, premda se dosad pokazala iznimno uspješnom, neće svaki tip isto reagirati ni na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju, a ni na psihoanalizu.

- Sada želimo bolje shvatiti koje metode i pristupi liječenja najbolje odgovaraju različitim tipovima depresije, jer očito nema jedinstvene terapije koja bi svima jednako pomogla - dodala je Simmonds-Buckley.

Što je depresija?

Depresija nije samo osjećaj nezadovoljstva - koji je inače potpuno uobičajen - već je stanje koje često prati osjećaj neizmjerne tuge, a može potrajati tjednima ili čak mjesecima.

Premda se može manifestirati na različite načine, mnogi depresiju opisuju kao 'potpuni izostanak osjećaja zadovoljstva i sreće', a liječnici često upozoravaju da je nikako ne treba banalizirati ni podcjenjivati.

Naime, još ima onih koji depresiju ne smatraju 'pravom' bolesti koja zahtjeva liječenje, no ona je upravo to, bolest s itekako stvarnim simptomima, prenosi The Sun,. Često uz osjećaje tuge i nezadovoljstva depresiju karakterizira i nemogućnost uživanja u bilo čemu i/ili manjak motivacije, te promjene u spavanju i apetitu.

Mačka skočila s petog kata, pa ležerno odšetala dalje!