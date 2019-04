Što učiniti kad vam se netko ne javi nakon spoja? Sigurno ne ovo!

Danas nije neobično da izađete na spoj s nekim i tu osobu nikad više ne čujete ili ne vidite. Dok neki odabiru patiti u tišini, drugi su apatični, a treći nakon izvjesnog perioda ne mogu više podnijeti taj gorak okus neznanja zašto im se osoba više nikad nije javila.

U treću skupinu spada i udvarač voditeljice društvenih mreža Amy Bottrill, koji joj je nakon šest mjeseci morao saznati istinu i upozoriti djevojku na 'nepristojno' ponašanje.

- Žao mi je što vas moram obavijestiti da me upravo 'spalio' čovjek koji me počastio obrokom u listopadu 2018. godine i očigledno od tada 'kipi' - napisala je Amy na Twitteru.

I regret to inform you that I have just been roasted to within an inch of my life by this man who bought me one meal in October 2018 and has apparently been seething ever since pic.twitter.com/5iQJdIzCGy — Amy Bottrill (@bottrill) April 15, 2019

Povrijeđeni momak je također morao dodati da mu se nije svidjela odjevna kombinacija djevojke koja je na spoj došla odjevena 'kao da ide na sprovod od osobe koja joj nije draga'.

Amy je na to opet uzvratila novim Twitter postom:

- 'Odjevena za sprovod osobe koju ne volim' u potpunosti je točan opis moga stila. Odjenula sam crnu haljinu s patentnim zatvaračem i štikle.

I regret to inform you that I have just been roasted to within an inch of my life by this man who bought me one meal in October 2018 and has apparently been seething ever since pic.twitter.com/5iQJdIzCGy — Amy Bottrill (@bottrill) April 15, 2019

Objave su naišle na lavinu rekacija. Uživajte.

I WISH someone would describe my style in this way. We love a fashion icon — Liss (@lssmyrs) April 15, 2019

it's how I hope all will dress for my funeral — Luke McGee (@lukemcgee) April 16, 2019

That description of your aesthetic tho pic.twitter.com/Px2h9MHXMN — Emma Brown Awareness Month (@DrEmmaBrown) April 16, 2019

Legit just stopped reading the thread to like this comment and call that description of your style iconic. 🤣 pic.twitter.com/z8OqkpS7Tu — Nikki Davis (@halliwax) April 15, 2019

I regret to inform you that I have just been roasted to within an inch of my life by this man who bought me one meal in October 2018 and has apparently been seething ever since pic.twitter.com/5iQJdIzCGy — Amy Bottrill (@bottrill) April 15, 2019