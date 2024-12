Što Hrvate najviše živcira na razgovorima za posao? 'Čisto gubljenje vremena i kandidatu i firmi'

Na popularnom hrvatskom kanalu na Redditu nedavno se povela zanimljiva rasprava nakon što je jedan korisnik postavio jednostavno, ali vrlo izazovno pitanje: ‘Kakva su vaša iskustva s razgovorima za posao? Što vas najviše živcira?’. Odgovori koji su uslijedili otkrili su raznolike, a često i frustrirajuće priče koje su mnogi prepoznali kao vlastite. Od bizarnih pitanja, preko predugih procesa selekcije, do potpunog izostanka povratnih informacija, korisnici su podijelili iskustva koja savršeno ilustriraju stvarnost zapošljavanja u Hrvatskoj.

‘Meni na tim razgovorima/testiranjima/ostalo ide na živce samo jedna stvar - plaća! Reci mi unaprijed za koju se plaću i uvjete natječemo, pa ću ja, ako želim, odgovarati na 1001 majmunsko pitanje o čemu god te zanima’, piše jedan.

‘Bila sam na jednom razgovoru prije nekoliko godina gdje su imali HR i head of department u tipa predzadnjem krugu i to je bilo bas tragikomično. 'HR' je bila neka cura friško s faksa za koju procjenjujem da jedino sto zna o HR-u je ono sto je pokupila iz američkih filmova i serija’, piše druga, ‘Dok smo head of department i ja popričali sasvim super i o poslu i o svemu drugome, HR pitanja su bila toliko besmislena i žena je toliko inzistirala na nekim pitanjima da je to već počelo ličiti na klinca kad ti postavlja pitanje 'zašto' u nedogled. Na kraju gledam ja nju i gleda ona mene - i nijedna više ne zna kaj bi. Posao nisam dobila, ali sam tipa dva mjeseca kasnije vidjela na LinkedInu da je prestala raditi u firmi’.

‘Ovako, kao osoba koja je vodila razgovore za posao - sva ta čudna pitanja, ako recruiter ima IQ veći od 25, služe tome da vide kako ćeš se snaći s odgovorom na "nepredviđeno" pitanje, jer dobar dio ljudi dođe s naučenim odgovorima’, dodaje još jedna.

‘Jutros vodim razgovor za posao sa 4 osobe. Dobar dan, hvala sto ste došli. Objavili smo natječaj na posao na određeno jer nam treba ispomoć kolegama na projektu za kojeg je predviđeno da ce trajati do tad i tad, radni dan bi vam izgledao ovako, od vas se očekuje to, plaća vam je tolika, radno vrijeme od tad do tad, imate toliko godišnjeg, vikendi su neradni. Vidim u životopisu da ste radili tu, kako vam je bilo, jeste li čuli za nas, znate li čime se bavimo. Kod nas biste naučili to i to. Ako je za neku tehničku poziciju, onda je tu i kolega inženjer koji kandidatu objasni sa stručne strane što je potrebno. Pitamo ga i koliki mu je otkazni rok i da slobodno pita što ga zanima. 4 kruga razgovora i testiranja za junior pozicije su čisto gubljenje vremena i kandidatu i firmi, ne kužim čemu to’, kaže idući.

‘Žensko sam u dvadesetim godinama i na gotovo svakom razgovoru do sad se na direktan ili indirektan način poteglo pitanje djece’, priznaje jedna, ‘Prvi pravi razgovor za posao, nakon završetka faksa - plaća minimalac da bi mi na kraju razgovara rekli kako traže nekoga tko stvarno želi raditi taj posao i uživa u poslu, a ne samo da odradi svoje preko one stvari. I šlag na kraju, završna rečenica, doslovno ovim riječima: “Ukoliko Vas primimo nadamo se da uskoro nećete otići na porodiljni ili bolovanje”. Posao sam dobila, ali nisam prihvatila’.

Nastavlja: ‘Drugi razgovor za posao, državna firma, imala sam neku vezicu, ali ništa nije značilo jer “A čuj, razgovor ti je samo pro forme, već su se odlučili za muškarca, jer trenutne tri kolegice koje tamo rade su stalno na porodiljnom ili na bolovanju zbog djece”. Treći razgovor, gospođa je kroz razgovor rekla da ima dvije zaposlene radnice koje imaju djecu i ne može ona njih tražiti da ostaju prekovremeno. Mene može? Nemam djecu = nemam privatan život pa mogu radit 24/7?!’.

‘Ono što je i meni trebalo dugo da skužim, nažalost, iskrenost je precijenjena na razgovoru za posao. Može te čak unazaditi, ako nije ono što žele čuti. Sposobnost da im kažeš ono što si ti pročitao da žele čuti je isto poželjna karakteristika kod kandidata. Sve je to igra koju treba znati igrati. Tupi o ambicioznosti i želji za radom, privatni život ne spominji. Nije fer, nije lijepo, al to je realnost’, iskreno će idući.

‘Bilo je to davno kad su mi na razgovoru rekli da oni zapravo traže ženu jer žene više rade od muškaraca i muškarci se samo šetaju okolo’, piše još jedan, a druga dodaje: ‘Završila sam marketing i odnose s javnošću, sad na jesen tražila novi posao (radila sam u struci od prve godine faksa) i ovo je pakao kroz koji sam prolazila. Evo samo jedna situacija: za jednu sam agenciju (koja čak nije niti neka od poznatijih) imala 3 razgovora od sat i pol, xy zadataka, 3 psihološka testiranja i 6 (ej, 6!) krugova. Završila u zadnjem, čekala predugo na odgovor - na kraju mi poslali generički mail da su ipak našli nekog drugog’.

‘Najgore mi bilo kad mi frajer dao da rješavam matematičke zadatke. Posao? Skladišni radnik’, piše jedan, a drugi dodaje: ‘Najgore ikada pitanje mi je gdje se vidite za 5 godina’.

