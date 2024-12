Kako preživjeti noćnu smjenu? Evo kakve kreativne metode imaju Hrvati: 'Izrađivali smo 'sobe' od paketa izolacije'

Rad u noćnim smjenama postao je sastavni dio mnogih zanimanja u Hrvatskoj, od zdravstvenih djelatnika do radnika u proizvodnji. Prema Zakonu o radu, noćni rad definira se kao rad između 22 sata navečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a sa sobom nosi posebne izazove, ali i određene prednosti. Neki noćnu smjenu doživljavaju kao priliku za miran rad, drugima predstavlja borbu s umorom i monotonijom. U nastavku donosimo nekoliko iskustava i savjeta Hrvata iz prve ruke.

Jedan od korisnika Reddita se prisjetio svoje mladosti u centralnom skladištu trgovačkog lanca: "Kad smo radili noćnu, mijenjali smo se na vrhu nabacanih vreća riže, cca 15-ak metara visine, i spavali na vrhu. Dizao nas je viličarist, mi smo mu kupovali cigarete, kamera nije bilo u tom prostoru. Voditelj noćne smjene je 7 od 8 sati također proveo spavajući u svom uredu, pa nas nitko nikad nije skužio", napisao je jedan od korisnika kada se prisjetio posla iz mladosti.

Drugi korisnici za borbu protiv sna pak preporučuju čitanje knjiga ili igranje igrica. "Moj frend bi igrao igrice i čitao knjige. Počelo je tako da bi ja donio laptop pa smo igrali Heroes of Might and Magic (hot seat), kasnije bi igrao World of Warcraft s time da je teglio svoj desktop. Šef se pravio blesav, a frend bi dojavljivao kad se alarm upali, pa je posao radio dobro jer nikad nije zaspao" napisao je drugi korisnik.

Nadalje, treći korisnik istaknuo je kako radi noćne smjene već 13 godina te kako se mora fizički zaposliti ili si pronaći neku zanimaciju. "Radim noćne smjene 13 godina. Uspijevam jedino uz neku aktivnost, igram igre, nešto istražujem po netu ili se fizički zaposlim. Kad me spavanje uhvati, izađem prošetati na svježi zrak i popijem kavu. Dobro večeram prije posla, oko ponoći još jedem, a između grickam voće" napisao je na Redditu.

Neki pak smatraju kako su za noćni rad ključni kava i energetska pića dok drugi tvrde kako se na noćnu smjenu jednostavno treba priviknuti. "Na poslu koji radim noćna zna trajati po 14-16 sati i nikad nisam popio ni kavu ni energetsko piće. Ono što hoću reći je da je to samo placebo efekt i da se na noćnu samo moraš priviknuti. Prije noćne spavam ujutro što duže i uspijem izdržati. Kad me krene lomit, prošetam se ili nađem neku igru za mozganje" savjetovao je jedan od korisnika.

Neke od kreativnih ideja su i izrađivanje "prostorije" za spavanje od paketa izolacije. "Ekipa je znala spavat u, kak da kažem, "sobi", koju su napravili od paketa izolacije. Pa smo pazili kad ide neko od šefova pa im samo skreneš pozornost nekim glupostima i preusmjeriš dalje. Ovo se događa za vrijeme radnog vremena, al peglali smo po 12 sati svojevremeno" napisao je korisnik.

