RECEPT DANA Nikad više suhi: Uz ovaj recept vaši će čupavci biti sočniji nego ikad!

Čupavci su jedan od onih kolača koji vraćaju u djetinjstvo, podsjećaju na bakinu kuhinju i uvijek nestaju s tanjura u rekordnom roku. Mekani biskvit, bogata čokoladna glazura i obilje kokosa čine ih savršenim desertom za svaku priliku. Bez obzira pripremate li ih za obiteljsko okupljanje, posebne goste ili jednostavno želite zasladiti dan, ovaj recept jamči sočne i neodoljive čupavce koji će osvojiti sva nepca!
Sastojci za čupavce:
Za biskvit:
- 4 jaja
- 200 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 200 ml mlijeka
- 200 ml ulja
- 300 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
Za čokoladnu glazuru:
- 200 g maslaca
- 200 g tamne čokolade
- 200 ml mlijeka
- 100 g šećera
Ostalo:
- 200 g kokosovog brašna
Priprema čupavaca: Zagrijte pećnicu na 180°C. Mikserom pjenasto umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa lagano umiješajte prosijano brašno s praškom za pecivo. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup (cca 30×20 cm). Pecite 25-30 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suha. Ohladite i narežite na kocke. U loncu otopite maslac, čokoladu, mlijeko i šećer na laganoj vatri uz miješanje. Kad se svi sastojci sjedine i dobijete glatku smjesu, maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi. Svaku kocku biskvita umačite u mlaku čokoladnu glazuru, zatim je dobro uvaljajte u kokosovo brašno. Ostavite da se stegnu, pa poslužite.