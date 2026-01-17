RECEPT DANA Nikad više suhi: Uz ovaj recept vaši će čupavci biti sočniji nego ikad!

Čupavci su jedan od onih kolača koji vraćaju u djetinjstvo, podsjećaju na bakinu kuhinju i uvijek nestaju s tanjura u rekordnom roku. Mekani biskvit, bogata čokoladna glazura i obilje kokosa čine ih savršenim desertom za svaku priliku. Bez obzira pripremate li ih za obiteljsko okupljanje, posebne goste ili jednostavno želite zasladiti dan, ovaj recept jamči sočne i neodoljive čupavce koji će osvojiti sva nepca!

Sastojci za čupavce:

Za biskvit:

4 jaja

200 g šećera

1 vanilin šećer

200 ml mlijeka

200 ml ulja

300 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

Za čokoladnu glazuru:

200 g maslaca

200 g tamne čokolade

200 ml mlijeka

100 g šećera

Ostalo:

200 g kokosovog brašna

Priprema čupavaca: Zagrijte pećnicu na 180°C. Mikserom pjenasto umutite jaja, šećer i vanilin šećer dok smjesa ne postane svijetla i kremasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa lagano umiješajte prosijano brašno s praškom za pecivo. Smjesu izlijte u namašćen i pobrašnjen kalup (cca 30×20 cm). Pecite 25-30 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suha. Ohladite i narežite na kocke. U loncu otopite maslac, čokoladu, mlijeko i šećer na laganoj vatri uz miješanje. Kad se svi sastojci sjedine i dobijete glatku smjesu, maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi. Svaku kocku biskvita umačite u mlaku čokoladnu glazuru, zatim je dobro uvaljajte u kokosovo brašno. Ostavite da se stegnu, pa poslužite.