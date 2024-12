Na Redditu pitao druge koliko im je važna vjera u vezi: Vjerujete li u ljubav bez obzira na različita uvjerenja?

Jedan je korisnik na Redditu postavio pitanje koje se odnosi na veze između ljudi. Konkretnije, pitanje glasi mora li vam partner biti vjernik. Zanima ga mišljenje o tome koliko je važna vjera partnera u vezi.

- Je li nužno da vaš partner bude vjernik, ili vjerujete da je ljubav i poštovanje dovoljno za stabilnu i sretno vezu, bez obzira na različite vjerske uvjerenja? Osobno, smatram da bi dijeljenje iste vjere moglo biti ključni faktor za dugoročnu harmoniju, jer vjerujem da vjera često oblikuje naš pogled na svijet, moralne vrijednosti i način života. Ipak, pitam se koliko su ti faktori stvarno važni u svakodnevnom životu u vezi? Biste li mogli biti u vezi s nekim tko ne dijeli vašu vjeru? Ako jeste, kako ste se nosili s tim? - stoji u pitanju.

Neki su mu odgovorili kako preferiraju da partneri 'dijele približno slična uvjerenja' ali i da bi dali priliku vjerniku 'ako ne zastupa radikalne stavove i ako se poklapamo u ostalim stvarima/pogledu na život'. Neki kažu da im se teško zamisliti s religioznim partnerom/partnericom dok drugi kažu da im partner može biti što god hoće dok im to ne nameće. Jedan je od odgovora da je bitno da ja partner 'ok osoba'. - Ja nisam vjernik i tražim nekoga istih ili približnih uvjerenja. Mislim da tu kompromis nije nemoguć, ali ga je teško pronaći - jedan je od komentara. Jedna je korisnik napisao kako je 11 mjeseci u vezi s vjernicom dok on 'nema određeno vjerovanje u životu'. Napisao je da čak nekad zna otići na misu s njom ne zato što ona traži to od njega jer zna da joj bude drago. - Cura je super, divno mi je s njom i trudi se živjeti svoju vjeru, po meni ne radi ništa negativno radi toga - napisao je.

