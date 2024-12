Pitali Hrvate što misle o velikoj razlici u godinama među parovima: 'Ljudi su često tu u problemu'

Na popularnom hrvatskom kanalu na Redditu, jedan korisnik otvorio je zanimljivu temu koja je brzo privukla pažnju: Što mislite o vezama s velikom razlikom u godinama? Postavio je pitanje kako ljudi percipiraju ovakve odnose i zamolio ih da podijele vlastita iskustva, uključujući najveću razliku u godinama između njih i njihovih partnera.

Očekivano, odgovori su bili raznoliki i iskreni, pružajući uvid u to kako ljudi razmišljaju o ljubavi, društvenim normama i izazovima koje nosi generacijski jaz u vezama. Od romantičnih priča koje dokazuju da godine nisu prepreka, do kritičkih osvrta na dinamiku moći, rasprava je bila sve samo ne dosadna.

‘Ovisi koliko su osobe posložene u glavi i čak u kojoj su fazi života. S 20 godina sam bio kreten i samo su me gluposti zanimale. Doduše i s 25 godina sam kreten, ali sada znam što želim’, iskreno je napisao jedan, a drugi dodao: ‘Trenutna, ja 34, ona 28, ali da ja sad imam tipa 22, a ona 16 to bi mi bilo čudno’.

‘Dečko je 5 godina mlađi od mene. Na početku se iz tog razloga nisam htjela uopće upuštat u vezu, al poslije sam se sredila u glavi i skužila da to apsolutno ništa ne znači ako nam je lijepo i pašemo si. Sad uživamo već 2 godine. Ne mogu reći da primjećujem tu razliku, niti su primijetili moji kad su ga upoznali. U istim smo životnim fazama, oboje smo radili i živjeli sami. Tako da mislim da je najvažnije to - da si osobe pašu, da su u nekoj sličnoj fazi života i da imaju iste ciljeve’, piše iduća.

‘Do faksa je svaka godina bitna jer je toliko toga u životu određeno generacijom u kojoj jesi, onda ide par varijabilnih godina, a nakon 25. totalno nebitno za većinu onih koji su posloženi sa sobom u glavi, ljudi sa 25 i 35 i 45 mogu bit u istoj životnoj fazi ako imaju isti mindset i prioritete. Glavna razlika u životima tad se dogodi tek kad (ako) ljudi dobiju djecu’, kaže još jedan.

GALERIJA: Nećete vjerovati kako ljubav mijenja vaše tijelo: Od promijene boje glasa do fizičke boli - sve je moguće!

‘Osobno mi je red flag kad jedna osoba ima 18/19, a druga je 7/10/15 godina starija. Ako mlađi partner ima 30 i više godina onda su mi te razlike puno manje napasne, ali imam osjećaj da su takve veze i rjeđe od ovih gdje uhvati netko tinejdžera s ‘baš si zrela za svoje godine’. Nemam što sudit ičiji odnos jer nikad ne znaš, svi smo različiti, moji baka i djed su dobro funkcionirali, ali ja ne bih baš toliku razliku voljela osobno’, priznaje iduća.

‘Ljudi su često tu u problemu jer razlika od recimo 7 godina nije ista ako imate 18 i 25 ili 30 i 37. Važno je vidjeti da stariji partner/ica nije u poziciji moći. Moja najveća razlika za je bila 10 god’, kaže jedan od komentatora.

‘Moji starci su 17 godina razmaka i nisu nikad funkcionirali drugačije nego parovi koji su nekoliko godina razmaka. Sad kad stari prelazi 70 mu počinje biti fizički teško pratiti nas ostale, al to se može desiti i ljudima istih godina iz bezbroj razloga. I ono što su drugi rekli. Nije isto ako si u vezi 18- 28 ili u vezi 28-38 ili pak u vezi 38-48. Što si stariji ta razlika se čini manjom’, dijeli idući.

‘Cura je mlađa 11 godina od mene, al nisam tu razliku osjetio od prvog dana. I prije nego mi je postala cura, osjetio sam da je ona posložena u glavi i da joj ja ne trebam, i isto tak meni nitko nije trebao da se ja odredim kao osoba i eto, sve funkcionira u paru’, dijeli jedan, ‘Ona od mene uči postaviti se na situacije s kojima sam se ja susreo milijun puta, a da je njoj to prvi put (npr. nije joj padalo na pamet mijenjati poslove dok ne nađe okolinu od koje joj se ne riga kad dođe doma jer je plaća bila ok), ja od nje učim kuhati hranu koja nije hrenovke ili jaja. Svatko ima svoje interese i hobije, neki nam se podudaraju, neki ne. Ujutro se poljubimo i svatko ide svojim poslom dok se navečer ponovno ne vidimo i znamo da smo do jutra prepušteni jedno drugome’.

‘Ovisi o kontekstu i što osobe traže u vezi. Iz osobnog iskustva sam naučila da mi ne igra ulogu, imala sam prilično čvrst stav po tom pitanju, dok se nisam opametila. Dečko je od mene mlađi 9 godina. Ja punim 34. Nisam do sada imala bolju vezu. Imala sam puno sumnja na početku, ali evo već smo 2 godine zajedno i mogu reći da postajem bolja osoba zahvaljujući njemu. Mislila sam da ćemo imati razlike u stavovima, ali nije tako. Životni pogledi nam se poklapaju’.

‘I možda ce zvučat ljigavo, ali ja stvarno njega vidim kao najbolju osobu na svijetu. Inteligentan, strpljiv, staložen, mogu se u potpunosti osloniti na njega i osjećam se sigurno. Kada si sa nekim takvim normalno je da i ti želiš biti na toj razini. Naučila sam da ne moram s stalno gristi, nije sve borba, ne moram stalno biti u grču. Način na koji rješavamo konflikte, komunikacija, dogovori, podjela posla po kući - neopterećeno, a opet zrelije jer nam je pristup sličan - nemamo potrebu biti u pravu ni dramiti (ja jesam malo vise drama queen) pa se fokusiramo na problem, a ne potkopavamo jedno drugo. Znam kako okolina gleda na to, posebice kad je žena starija, i čula sam već dovoljno glupih komentara, ali stvarno me boli briga’, dijeli svoju priču jedna korisnica.

Bračni par psihologa: "Ako želite da vam veza uspije, svaki dan radite ove tri stvari"