Stalno biste se seksali? Je li sve u redu s vama i koji su uzrci povećanog libida i želje?

Želja za seksom i visina libida razlikuju se od osobe do osobe, a mijenja se i u različitim fazama života i veze. Ipak, ako primijetite da neprestano mislite o seksu, vjerojatno ćete se pitati je li to normalno ili je pak znak nekog problema.

Budući da su želja za seksom i libido individualne stvari koje se od jedne do druge osobe mogu jako razlikovati, teško je utvrditi što je u seksu i seksualnom uzbuđenju 'normalno pa seksolozi kažu da je seksualni nagon normalan i zdrav ako se s njim dobro i osjećamo; bilo da se želimo seksati jednom mjesečno ili dvaput dnevno.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Prema velikoj Američkoj analizi učestalosti spolnih odnosa od 1989. do 2014., objavljenoj u Archives of Sexual Behavior, parovi se u prosijeku seksaju jednom tjedno, no istraživanja su pokazala da otprilike polovica muškaraca i žena u heteroseksualnim vezama nije zadovoljna s učestalosti seksualnih odnosa u vezi, te da su muškarci češće nego žene oni koji bi htjeli više seksa.

Ako se i sami tako osjećate i čini vam se da previše mislite o seksu i i to vam utječe na svakodnevicu, ovo su tri moguća razloga:

Samo ste 'zagrijani' za svog partnera

Neke su faze veze (otprilike prva tri mjeseca do dvije godine) obilježene izraženom strašću i uzbuđenjem, što vodi i do stalne seksualne želje i aktivnosti - rekla je za Health sociologinja i seksologinja dr. Sarah Melancon, a za tu su želju ključni hormoni i neurotransmiteri koji stvaraju emocionalne i seksualne osjećaje.

Foto: Shuttershock

'Ovisni' ste o seksu

Ta ovisnost nije fiziološka kao ona o alkoholu ili o teškim drogama, a opisuje ljude s čiji je seksualni nagon veći od prosjeka.

- Prema nekima ovisnost o seksu je izmišljeni poremećaj, dok prema drugima ona označava ovisnosti o određenom ponašanju - objašnjava Melancon.i kaže da često susreće adolescente i odrasle koji su ovisni o seksu.

- Neki od njih tvrde da im masturbiranje i usputni seks pomaže da postignu užitak sličan onome koji doživljavaju dok kockaju ili koriste supstance poput kokaina - rekla je seksologinja.

Hiperseksualni ste

Melancon kaže da postoji niz fizičkih i psiholoških razloga zašto se nekome seksualni nagon može povećati.

- Neki ljudi seks mogu koristiti kao mehanizam za suočavanje s raznim osjećajima, kako bi izbjegli hvatanje u koštac s pravim problemima - objašnjava ona, a nekad i seksualna ili neseksualna trauma mogu dovesti do hiperseksualnog ponašanja.

Isto tako, dodaje, na povećanje seksualnog nagona i promjenu interesa mogu utjecati i razna mentalna stanja i poremećaji, poput na primjer opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OCD-a).

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!