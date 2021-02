Stakleno posuđe puno je bijelih mrlja nakon vađenja iz perilice? Evo kako spriječiti taj problem

Stavili ste staklene čaše u perilicu posuđa, ali nakon pranja izgledaju još prljavije nego prije - sve to zbog bijelih mrlja i točkica koje su se stvorile. Ovo se vrlo često događa, ali iako ružno izgleda, nije štetno i može se vrlo lako riješiti.



Pretpostavlja se da se to događa kao posljedica ostataka deterdženta ili tvrde vode, ali ponekad može biti i istrošenost čaša, prenosi HuffPost.



Ako je uzrok istrošenost čaša, taj problem se ne može riješiti jer je došlo do pucanja stakla na jako sitne komadiće koji se ne mogu vidjeti golim okom, a upravo oni između sebe stvaraju trenje i malo po malo stvaraju 'zamagljenost'. Kako znati je li problem u tome ili kamencu? Pokušajte sastrugati ili obrisati 'zamagljenost', odnosno sitne mrlje - ako se ne mogu obrisati nažalost ćete morati nabaviti nove čaše.

Pogledajte super jednostavnu metodu kako savršeno razbiti jaje u tavu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S druge strane, ako mrlje odlaze, onda je problem u tvrdoj vodi. Spriječit ćete nastanak novih mrlja tako što ćete promijeniti način čišćenja. Za početak, koristite manje deterdženta, savjetuje Sarah Bowen, dizajnerica interijera i suosnivačica stranice za dom Spruce Up. Osim toga, provjerite je li vaš deterdžent svjež. "Ako dugo stoji, deterdžent u prahu može ostavljati bijele mrlje po staklenom posuđu. "Preporučujem da ga držite u vrećici s hermetičkim zatvaračem i zatvorite, kako bi što dulje ostao svjež."



Kako biste uklonili nakupine kamenca sa stakla, Sarah je rekla da staklo možete namočiti u bijeli ocat ili limunov sok. Međutim, svoju ćete perilicu posuđa morati čistiti sredstvom za uklanjanje kamenca kako biste spriječili nakupljanje kamenca u budućnosti.



Zadnji savjet je da stakleno posuđe počnete prati isključivo na ruke.

Jeste li znali da pastu za zube možete koristiti i za čišćenje? Evo kako: