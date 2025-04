Sportašica za dlaku izbjegla smrt: 'Na treningu sam napravila grešku koju i drugi često čine'

Jedna je sportašica na društvenim mrežama upozorila na opasnosti nedovoljnog unosa vode tijekom vježbanja nakon što je oboljela od stanja opasnog po život. Gemma Underwood (41) iz South Ayrshirea podijelila je iskustvo koje je doživjela nakon intenzivnog treninga karatea u ožujku ove godine. Teško ga je podnijela, a sljedećeg dana je, kaže, osjećala toliku bol u gornjem dijelu tijela da je jedva mogla ustati iz kreveta. Sportašica s narančastim pojasom u karateu rekla je da su joj ruke otekle jer su mišići bili ekstremno napeti, piše Daily Mail.

Nakon što je otišla na toalet, shvatila je da nešto ozbiljno nije u redu – njezin urin bio je toliko taman da je nalikovao na Coca-Colu. S obzirom da radi u zdravstvu, odmah je shvatila da nešto nije u redu te je požurila na hitnu pomoć gdje su joj liječnici napravili pretrage i dijagnosticirali smrtonosnu rabdomiolizu. Ovo stanje nastaje kada oštećenje mišića uzrokuje raspad mišićnih vlakana koja oslobađaju toksične tvari – one se nakupljaju u krvotoku i bubrezima. To može brzo dovesti do zatajenja bubrega, kao i opasnih srčanih aritmija koje mogu biti smrtonosne.

Dehidracija je poznat čimbenik rizika za ovo stanje jer dovoljna količina vode štiti mišiće od ozbiljnog oštećenja i pomaže izbacivanju raspadnutih vlakana i toksina iz tijela. Liječenje uključuje primanje tekućine i soli intravenski u bolnici kako bi se toksini izbacili iz sustava. U težim slučajevima, kada pacijenti razviju oštećenje bubrega, može biti potrebna dijaliza – postupak u kojem stroj ručno filtrira toksine iz krvi. 'To se može dogoditi svakome', upozorila je Underwood. 'Liječnici su rekli da nisam bila dovoljno hidrirana tijekom intenzivnog treninga. Trebala sam piti više vode. Bilo me jako strah, znajući da sam mogla umrijeti. Pazite da ste hidrirani prije svakog treninga, neovisno o tome koliko je intenzivan.'

U bolnici je provela pet dana, bila je na infuziji i imala kateter. Sada se oporavlja kod kuće, odmara i pije puno tekućine jer oporavak može potrajati mjesecima, ovisno o komplikacijama. Iako je izvan životne opasnosti, mišići su joj još uvijek bolni te je i dalje slaba i iscrpljena. 'Jako sam iscrpljena', rekla je. 'Rekli su da liječenje može potrajati nekoliko tjedana ili mjeseci, ovisno o komplikacijama. Trenutno se odmaram, bez vježbanja moram biti najmanje tri tjedna i pijem puno tekućine. Važno je prepoznati simptome ovog stanja – bol i slabost u mišićima te taman urin.'

Underwood prati sličan slučaj 20-godišnjeg Rusa koji je razvio zatajenje bubrega izazvano rabdomiolizom nakon što je pokušao savladati izazov od 2.000 čučnjeva. Nepoznati ljubitelj fitnessa bio je uvjeren da može završiti ogroman zadatak u jednoj sesiji. No prije nego što je završio, noge su mu se počele naglo povećavati, što je izazvalo nepodnošljivu bol. Nakon što su mu se simptomi pogoršali, otišao je na hitnu gdje su liječnici otkrili da ima rabdomiolizu. Prema izvješću koje su ranije ove godine objavili liječnici iz Kliničke bolnice Vladivostok, testovi su također pokazali da su mu bubrezi funkcionirali sa samo 50 posto kapaciteta. Liječnici su uspjeli liječiti akutno zatajenje bubrega bez dijalize, ali njegovi organi još uvijek ne rade kako treba. Dvadesetogodišnjak sada se suočava s do godinu dana rehabilitacije, rekli su liječnici.

