‘Spavao sam sa ženom 3 puta u deset godina: Ne želi ni čuti za seks, kaže da idem kod prostitutke'

"Draga Deidre, u posljednjih deset godina sa suprugom sam spavao svega tri puta - na godišnjicu braka, na Božić i moj rođendan. Pokušao sam razgovarati o tome, ali ona se pravda da jednostavno nema želju za seksom i smatra da nema ništa loše u tome da supružnici nisu intimni", napisao je jedan 38-godišnjak u pismu za psihoterapeutkinju.



Njegova dvije godine mlađa supruga i on zajedno su 11 godina i imaju djevojčicu kojoj je 6. Nikada nisu intimni, a kada je zadnji put to spomenuo supruzi, predložila mu je da ode kod prostitutke ako mu je toliko stalo do seksa.



"Ne želim nikog drugog, ali toliko me odbija da se pitam zašto sam s njom."

Deidre odgovara: "Mišljenje tvoje supruge da je brak bez seksa normalan nije baš realno. Ipak, seks s prostitutkom nije rješenje. Možda supruga ima problem s emocijama, možda joj je intima nešto nepoznato... Probaj saznati što se krije iza toga."

