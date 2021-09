Nakon duge borbe uspjeli posvojiti dijete, a onda uslijedio šok: Biološki roditelji su se predomislili

Sarah Howell (31) i godinu dana stariji suprug Chris nikako nisu mogli začeti dijete zbog endometrioze, šanse su bile manje od jedan posto, i obratili su se agenciji za posvajanje.



Javili su im da se rodila djevojčica koju mogu posvojiti, a sat vremena prije toga Sarah je saznala da je trudna. Supružnici nisu mogli vjerovati da se dva čuda događaju u isto vrijeme i bili su presretni kada su stigli u bolnicu po malenu. Biološka majka se obratila djevojčici i rekla: "Upoznaj svoju mamu", pa ju je prepustila u ruke Sarah i Chrisu.

Nažalost, sreća je brzo prekinuta. Nakon samo pet dana dobili su poziv u kojem im je rečeno da biološki roditelji žele djevojčicu natrag jer su se, eto, predomislili. Sarah kaže da su osjećali takvu bol i stres da se bojala spontanog pobačaja. "Ona me učinila majkom iako je to trajalo samo nekoliko dana. Pomogla je izliječiti dio naših srca koji je sterilitet slomio. Opraštanje nas je tako pogodilo da to ne mogu riječima opisati", priča shrvana Sarah.

Ipak, oboje kažu da nisu zamjerili biološkim roditeljima promjenu odluke jer ipak je to njihovo dijete, a i zakon nalaže da imaju pravo predomisliti se u prvih 10 dana od rođenja djeteta. Trebalo im je neko vrijeme da se oporave od gubitka, a onda je na svijet stigao maleni Noah koji je zacijelio rane. Odlučili su ponovno pokušati i s posvojenjem jer su više od ičega željeli veliku obitelj. Dobili su dječaka starog dva mjeseca.



Nakon tri godine pokušavanja da zatrudni, nekoliko operacija, stotinjak injekcija i mnoštvo pilula i stresa, Sarah kaže da su sada napokon ispunjeni i sretni, prenosi Metro.

Urnebesan prizor: Zlatna retriverica uhvaćena kako obavlja nuždu na wc-školjci!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Surogat majka rodila im dijete, a onda je uslijedio šok: Dat ćemo ga na posvojenje