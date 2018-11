'Spavala sam s muževim vjenčanim kumom i sada sam zbunjena'

"Imam 23 godine, a moj suprug 26 i vojnik je. U braku smo godinu dana, ali pretežito smo odvojeni zbog njegovog posla. Živoim s roditeljima jer imam posao koji ne želim napustiti, a suprug je često na terenu. Sada se opet nećemo vidjeti šest mjeseci. Njegov vjenčani kum živi blizu njegove baze pa nam je na tjedan dana ustupio svoj dom kako bismo nas dvoje mogli biti zajedno prije nego opet ode na teren. Proveli smo divno vrijeme zajedno, pričali, mazili se, seksali se... A onda je, nakon nekoliko piva moj suprug postao negativan te je rekao da mora sa mnom razgovarati. Zvučao je tako ozbiljno. Rekao mi je da želi razvod, da je naš brak gotov i otišao je.

Ostala sam u šoku, a mužev vjenčani kum zatekao me u svom domu uplakanu. Zagrlio me i tješio me, rekao da se umirim u toploj kupci te da odem ranije na spavanje. Ne znam kako, ali našao se pokraj mene u krevetu i završilo je nevjerojatnim seksom. Otada smo u kontaktu svaki dan, dogovorili smo novi susret, a moj muž se javio sa svega nekoliko poruka nakon što je otišao. Zbunjena sam..."

Ovo je ispovijest mlade djevojke koja je upitala savjetnicu Deidre iz The Sun-a što joj je činiti.

Deidre joj je odgvoorila kako je lako pronaći utjehu u nekom drugom, no, po svemu sudeći, kum i prijatelj njenog muža zasigurno neće biti dobar izbor za novog partnera. Kakva je to osoba koja uskače u krevet žene svog prijatelja u situaciji kada je ranjiva i povrijeđena? Deidre joj je savjetovala da ne digne ruke od svog braka tako brzo, vjerojatno je njen suprug to izgovorio nakon što je shvatio koliko mu je lijepo sa svojom suprugom, a sad opet mora otići i to je možda njegov pokušaj da prekine tu bol razdvajanja. Dajte si vremena, pričajte i tek tada odlučite...

