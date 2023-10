Spavala je s 300 muškaraca u godinu dana: ‘Jedan s kojim sam se često nalazila je saznao za to..’

Annie Knight (26) iz Australije je dospjela u javnost nakon što je nedavno ispričala da je spavala s 300 ljudi u samo godinu dana. Živjela je neko vrijeme na toj slavi no nedavno je potonula jer je njezina živahna seksualna priroda dobila packu. Kaže da joj se muškarac s kojim se redovito viđala prestao javljati kad je u medijima pročitao sve to, piše NY Post.

“Jedan od muškaraca s kojima sam se viđala češće me otkantao otkako je vidio sve te članke o meni”, priznala je Australka u videu na Instagramu. “Pretpostavljam da nije znao da ih imam više i da on nije jedini." Annie je inzistirala na tome da je uvijek bila "iskrena" u vezi sa svojim seksualnim životom, ali je rekla da nije dijelila prljave detalje ni s jednim partnerom - osim ako oni to izričito nisu tražili.

"Bio je prilično dobar momak. Imala sam bolje mišljenje o njemu, ali ne želim imati ništa s nekim tko će me osuđivati", dodala je. Komentari njezinih pratitelja su na Instagramu bili su poprilično osuđivački, te su više bili na strani muškarca. "Uskoro ćeš imati 40 godina, bit ćeš usamljena i tužna, i pitat ćeš se zašto su se stvari promijenile. Tek tada ćeš shvatiti da je on, zajedno s toliko drugih, bio predobar za ono što ti misliš da jesi", netko je napisao.

"Svaka čast tom momku jer ima samopoštovanje", glasio je drugi komentar, dok je treća osoba dodala: "Tko govori tipu da spava s više njih? To je glupo."

Međutim, čini se da Annie ne smetaju njezini hejteri i naizgled uživa u medijskoj pozornosti koju su privukle njezine ludorije.O 300 ljudi s kojima je spavala u 365 dana prvi put je progovorila u intervjuu za podcast 'The Kyle and Jackie O Show'. Rekla je da je ponekad imala čak pet partnera u jednom danu. "Nakon toga sam se osjećala osnaženo. Seks čini da se osjećam dobro", ispričala je.

Annie spava i s muškarcima i sa ženama, a radijskom je programu rekla da je mnoge svoje seksualne partnere upoznala na aplikacijama za spojeve. Međutim, također je spomenula svoj popis "regularnih" koje drži na brzom biranju. Annie- koja je prozvana "seksualno najaktivnijom ženom u Australiji" - dodala je da ništa nije zabranjeno kada je u pitanju eksperimentiranje u spavaćoj sobi, rekavši: "Sklona sam isprobati bilo što."

Žena priznala: 'Sa 74 godine sam u najboljoj formi života iako svake večeri jedem kekse i popijem bocu vina'