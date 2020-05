Šoping centar u liftu postavio pedale umjesto tipki da spriječi širenje korone

ง่ายๆ ไร้กังวล! กับลิฟท์เท้าเหยียบ ที่ "ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์" ง่ายๆ เพียงใช้เท้าเหยียบ 1 ครั้งที่หน้าลิฟท์ เพื่อเลือกขึ้น หรือลง จากนั้น เมื่อเข้าลิฟท์ เหยียบเลือกชั้นที่ต้องการไปได้เลย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้มือสัมผัส ! หมายเหตุ – ขณะนี้ลิฟท์เท้าเหยียบมีตัวต้นแบบเพียง 1 ตัวเท่านั้น ภายในเดือนนี้จะกระจายให้ใช้บริการเพิ่มอีกหลายตัวเกือบทั่วทั้งศูนย์ฯ

