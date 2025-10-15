Želite svježiji zrak u domu? Ove četiri sobne biljke prirodno uklanjaju toksine
Tijekom zime većina manje provjetrava domove jer ne žele izgubiti toplinu i povećati troškove grijanja. Međutim, upravo tada svježi zrak postaje još važniji jer grijanje i zatvoreni prozori dovode do suhog i ustajalog zraka, nakupljanja vlage, pa čak i razvoja plijesni. Nedostatak prozračivanja može utjecati i na zdravlje, uzrokujući umor, glavobolju i osjećaj težeg disanja. Zato je važno pronaći ravnotežu između topline i svježeg zraka, čak i u najhladnijim mjesecima. Cvijeće i sobne biljke mogu doprinijeti čišćem zraku u zatvorenom prostoru na nekoliko različitih načina, prema Efloristu.
"Prvo, mogu pomoći u apsorpciji toksina jer neko cvijeće, poput sobnih biljaka, ima sposobnost apsorpcije zagađivača, poput formaldehida i amonijaka, koji se obično nalaze u kućanskim proizvodima. Također mogu pomoći u povećanju vlažnosti jer cvijeće oslobađa vlagu u zrak, što može pomoći u borbi protiv suhoće. Osim toga, oslobađaju kisik fotosintezom jer cvijeće uzima ugljikov dioksid i oslobađa kisik, poboljšavajući svježinu vašeg unutarnjeg okruženja", objasnili su.
Također, sobne biljke mogu pružiti prirodni miris, pa umjesto korištenja umjetnih mirisa i osvježivača zraka, možete koristiti svježe cvijeće kao prirodan način da vaš dom miriše svježe. Ovo je pet najboljih cvjetova i biljaka koje možete unijeti u svoj dom za čišći i svježiji zrak, piše Daily Express.
Mirni ljiljan: Ljiljani mira jedno su od najučinkovitijih cvjetova ili sobnih biljaka za pročišćavanje zraka, poznati po uklanjanju opasnih toksina poput formaldehida, benzena i ugljičnog monoksida. "Toliko pomažu da ih istraživanje NASA-e identificira kao jednu od najboljih sobnih biljaka za pročišćavanje zraka. Također uspijevaju u uvjetima slabog osvjetljenja, što ih čini jednostavnima za njegu, pa čak i početnici vrtlari i ljubitelji cvijeća mogu uživati u blagodatima ove biljke", rekli su stručnjaci.
Orhideje: Orhideje su fantastičan izbor za poboljšanje kvalitete zraka jer mogu apsorbirati štetne kemikalije poput ksilena, toluena i formaldehida koje se mogu naći u zraku. Također oslobađaju kisik noću, što ih čini izvrsnom opcijom za spavaće sobe. Ne zahtijevaju puno održavanja jer ih je potrebno zalijevati samo svakih sedam do deset dana.
Lavanda: "Poznata po svom umirujućem mirisu, lavanda može pomoći u smanjenju stresa, a istovremeno poboljšava kvalitetu zraka, što je čini jednom od najboljih biljaka za pročišćavanje zraka. Lavanda može pomoći u filtriranju onečišćujućih tvari u zraku i prirodno oslobađa prekrasan, umirujući miris, eliminirajući potrebu za bilo kakvim sintetičkim osvježivačima zraka u vašem domu", objasnili su stručnjaci.
Jasmin: Cvjetovi jasmina ispuštaju sladak miris i mogu poboljšati kvalitetu sna i smanjiti stres potičući opuštanje, prema riječima stručnjaka. Dodali su da su cvjetovi jasmina također izvrsni proizvođači kisika, dok istovremeno upijaju formaldehid, benzen, trikloretilen i ksilene.