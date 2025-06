Slavila je rođendan u restoranu, a onda joj je prišla mama s djetetom: 'Nisam mogla vjerovati što me je tražila'

Na rođendan, slavljenici zaslužuju biti u prvom planu jer je to njihov poseban dan, trenutak kada su pozornost i dobra želja usmjereni upravo na njih. Tako je jedna žena, koja je slavila rođendan u restoranu, oštro kritizirala "razmaženu" mamu koja je zahtijevala da slavljenica uključi njezino malo dijete u proslavu.

Žena je objasnila da je slavila svoj rođendan s najbližim prijateljima u jednom od svojih omiljenih restorana. No, kada je torta stigla na stol, tada se atmosfera promijenila, piše Mirror. "Kada je stigla torta s upaljenim svijećama, tada su svi počeli pjevati. Niotkuda, mama s obližnjeg stola prišla je sa svojim mališanom i rekla neka on ugasi svjećice jer to voli raditi. Mislila sam da se šali, ali bila je smrtno ozbiljna", napisala je žena na Redditu.

Slavljenica je ostala iznenađena te se ukočila, pa je njezina prijateljica uskočila u pomoć te je rekla mami da danas njezina prijateljica slavi rođendan. "Majka je zapravo sarkastično odgovorila: 'Je li? Pa on je samo dijete. Nemoj biti nepristojna'. Ugasila sam svjećice, a mama je otišla mrmljajući kao da sam joj uništila večer. Žao mi je, ali tvoje dijete nema pravo preuzeti tuđu proslavu", objasnila je žena.

Pozvala je korisnike Reddita da podijele svoja razmišljanja o majčinom ponašanju i o lekcijama koje bi time mogla nesvjesno prenijeti svom sinu. "Zamislite da upadnete na nečiji rođendan i ljutite se što vaše dijete nije uspjelo ugasiti svijeće", napisao je jedan korisnik. "Nije ni čudo što su današnja djeca razmažena", primijetio je drugi. "Nepoznato dijete i nepoznate dječje klice. Jesu li očekivali da će i oni jesti tortu? Ta razmaženost je nevjerojatna", napisao je treći.

Dijeleći sličnu priču, jedna korisnica je objasnila je da su bili kod svekrve i svekra na večeri za mužev rođendan. "Svekrva je izašla s tortom za mog muža, ali je otišla na suprotnu stranu stola da bi prvo njegovoj nećakinji dala posebnu malu tortu sa svjećicom. Nakon toga je preko stola dodala tortu mom mužu. Bila sam loše volje, pa me to više iznerviralo nego što je vjerojatno trebalo", napisala je korisnica.

Nećakinja je stalno pokazivala na tortu govoreći koji komad želi te je rekla kako će nešto torte ponijeti kući. "Nitko drugi se nije oglasio pa sam joj rekla: 'Ne, ovo je rođendan tvog ujaka, to je njegova torta, on je nosi kući.' Dosta mi je svih koji joj dopuštaju da misli da svaka proslava mora biti usmjerena na nju", zaključila je.