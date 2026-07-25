Seksolozi otkrivaju četiri problema zbog kojih im se parovi najčešće obraćaju: „Vrlo rijetko je riječ samo o libidu”

Različita želja za seksom, bol tijekom odnosa, poteškoće s postizanjem orgazma i erektilna disfunkcija među najčešćim su razlozima zbog kojih parovi traže pomoć seksologa. Stručnjaci ističu da se iza tih problema često kriju loša komunikacija, nedovoljno znanje o vlastitom tijelu i nerealna očekivanja, a ne manjak privlačnosti među partnerima. Seksologinje Isiah McKimmie i Tanya Koens kažu da se velik dio njihova posla svodi na razgovor, edukaciju i pronalaženje uzroka problema, a ne na ono što ljudi često zamišljaju kada prvi put čuju izraz seksualna terapija.

Jedan od razloga zbog kojeg se parovi najčešće javljaju jest različita razina seksualne želje. Nerijetko jedan partner želi češće ili drugačije seksualne odnose od drugoga, ali Tanya Koens naglašava da „vrlo rijetko problem leži samo u seksualnoj želji”. U pozadini se, kaže, češće nalaze loša komunikacija, nerazumijevanje partnerovih potreba, osjećaj srama povezan sa seksualnošću ili jednostavno nedostatak znanja o vlastitom tijelu. S vremenom na želju mogu utjecati i stres, roditeljstvo, menopauza, narušeni partnerski odnosi ili činjenica da jedan od partnera više ne uživa u seksualnim odnosima kao prije.

Čest razlog dolaska na terapiju je i bol tijekom spolnog odnosa, osobito kod žena. Kod nekih je prisutna od prvih seksualnih iskustava zbog straha, napetosti i grčenja mišića dna zdjelice, dok se kod drugih javlja kasnije zbog hormonalnih promjena, trudnoće, poroda ili zdravstvenih tegoba. Seksolozi ističu da se mnogi od tih problema mogu uspješno liječiti, no jednako je važno pomoći partnerima da očuvaju bliskost i intimnost tijekom razdoblja liječenja.

Sve više ljudi traži pomoć i zbog poteškoća s postizanjem orgazma. Kod žena se problem često povezuje s nedovoljnim poznavanjem vlastitog tijela i očekivanjima koja nisu u skladu sa stvarnošću, dok muškarci nerijetko svaku poteškoću odmah povežu s erektilnom disfunkcijom. Isiah McKimmie upozorava da „nerealna očekivanja koja stvara pornografija mogu dovesti do pogrešnog uvjerenja o tome kako bi seksualni odnos trebao izgledati”, zbog čega mnogi misle da s njima nešto nije u redu iako je riječ o sasvim uobičajenim reakcijama organizma.

Erektilna disfunkcija također je među najčešćim temama u ordinacijama seksologa, a stručnjaci naglašavaju da barem jednom tijekom života pogađa velik broj muškaraca. Problem često dodatno pogoršava strah od neuspjeha jer se muškarci usredotoče na erekciju umjesto na bliskost i užitak, čime sami povećavaju pritisak i otežavaju opuštanje. Bez obzira na razlog dolaska, seksolozi ističu da je cilj terapije stvoriti siguran prostor u kojem ljudi mogu otvoreno razgovarati o svojim brigama bez osjećaja srama ili osuđivanja. „Naš posao nije ljudima govoriti što trebaju raditi, nego biti znatiželjni i pomoći im razumjeti što stoji iza njihovih poteškoća”, zaključila je Tanya.