Najjednostavniji trik za manje prašine u domu: Treba vam samo par kapi ove tekućine i voda

Borba s prašinom čini se uzaludnom, bez obzira na to koliko je često brišete? Jedan od trikova koji se koristi i za zaštitu osjetljivih predmeta u muzejima mogao bi vam pomoći da smanjite količinu posla. Dodavanjem male količine glicerina u vodu za čišćenje na površini se stvara antistatički sloj koji usporava nakupljanje novih čestica pa namještaj i podovi dulje izgledaju uredno.

Za pranje podova dovoljno je u kantu vode dodati pet do deset kapi glicerina. Takva otopina učinkovito uklanja nečistoće, a pogodna je za parket, laminat i keramičke pločice jer ne ostavlja masne tragove. Još bolji rezultat postići ćete krpom od mikrofibre koja učinkovito skuplja sitne čestice prašine. Isti trik možete primijeniti i na policama, stolićima, komodama ili drugim glatkim površinama. U pola litre vode dodajte nekoliko kapi glicerina, navlažite mekanu krpu i prebrišite namještaj. Antistatički sloj usporit će taloženje prašine pa će površine dulje ostati čiste. Važno je ne pretjerati s količinom jer je nekoliko kapi sasvim dovoljno, prenosi Jutarnji.hr.

Glicerin može poslužiti i za uklanjanje pojedinih mrlja s odjeće. Nekoliko kapi nanesite izravno na mrlju od kave, čaja ili čokolade, ostavite da djeluje dvadesetak minuta, a zatim tkaninu isperite u vodi s malo soli prije uobičajenog pranja. Kod osjetljivih materijala uvijek je dobro sredstvo najprije isprobati na manje vidljivom dijelu tkanine. Može se koristiti i za njegu kožnog namještaja. Nekoliko kapi nanesenih na mekanu pamučnu krpu pomoći će koži vratiti sjaj i ublažiti izgled sitnih ogrebotina, zbog čega će dulje ostati meka i manje sklona isušivanju.