Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Jednostavno i učinkovito

Najjednostavniji trik za manje prašine u domu: Treba vam samo par kapi ove tekućine i voda

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
25.07.2026.
u 14:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Imate osjećaj da se prašina vraća čim završite s čišćenjem? Trik koji koriste muzeji mogao bi vam pomoći da namještaj i police ostanu čisti i do 10 dana.

Borba s prašinom čini se uzaludnom, bez obzira na to koliko je često brišete? Jedan od trikova koji se koristi i za zaštitu osjetljivih predmeta u muzejima mogao bi vam pomoći da smanjite količinu posla. Dodavanjem male količine glicerina u vodu za čišćenje na površini se stvara antistatički sloj koji usporava nakupljanje novih čestica pa namještaj i podovi dulje izgledaju uredno.

Za pranje podova dovoljno je u kantu vode dodati pet do deset kapi glicerina. Takva otopina učinkovito uklanja nečistoće, a pogodna je za parket, laminat i keramičke pločice jer ne ostavlja masne tragove. Još bolji rezultat postići ćete krpom od mikrofibre koja učinkovito skuplja sitne čestice prašine. Isti trik možete primijeniti i na policama, stolićima, komodama ili drugim glatkim površinama. U pola litre vode dodajte nekoliko kapi glicerina, navlažite mekanu krpu i prebrišite namještaj. Antistatički sloj usporit će taloženje prašine pa će površine dulje ostati čiste. Važno je ne pretjerati s količinom jer je nekoliko kapi sasvim dovoljno, prenosi Jutarnji.hr.

Glicerin može poslužiti i za uklanjanje pojedinih mrlja s odjeće. Nekoliko kapi nanesite izravno na mrlju od kave, čaja ili čokolade, ostavite da djeluje dvadesetak minuta, a zatim tkaninu isperite u vodi s malo soli prije uobičajenog pranja. Kod osjetljivih materijala uvijek je dobro sredstvo najprije isprobati na manje vidljivom dijelu tkanine. Može se koristiti i za njegu kožnog namještaja. Nekoliko kapi nanesenih na mekanu pamučnu krpu pomoći će koži vratiti sjaj i ublažiti izgled sitnih ogrebotina, zbog čega će dulje ostati meka i manje sklona isušivanju.
Ključne riječi
jednostavno čišćenje kućanski trikovi prašina muzejski trik glicerin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!