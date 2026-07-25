Želite ravan trbuh? Stručnjaci izdvojili vježbe koje vrijedi uključiti u trening

Trbuh je često jedno od prvih mjesta na kojem se masno tkivo nakuplja, ali i jedno od posljednjih s kojih nestaje. Ako pokušavate smanjiti masnoću na tom području, vjerojatno ste se barem jednom zapitali postoje li vježbe koje ciljano djeluju na trbuh. Stručnjaci s portala WebMD objašnjavaju da takozvano ciljano topljenje masnoća nije moguće jer tijelo tijekom vježbanja energiju ne crpi samo iz masnih naslaga na trbuhu, nego iz zaliha raspoređenih po cijelom organizmu. Vježbe za trbuh zato neće čarobno ukloniti salo u tom području, ali će ojačati mišiće trupa, poboljšati držanje i, u kombinaciji s uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću i kvalitetnim snom, pomoći u postupnom smanjenju masnog tkiva.

Stručnjaci preporučuju tjedno najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, odnosno oko 30 minuta vježbanja pet dana u tjednu. Takva rutina, u kombinaciji s uravnoteženom prehranom i kvalitetnim snom, dugoročno daje najbolje rezultate u smanjenju masnog tkiva, uključujući ono na području trbuha. Među vježbama koje izdvajaju nalaze se penjači (Mountain Climbers), podizanje nogu (Lying Leg Raises) i trbušnjaci.

Penjači istodobno aktiviraju trbušne mišiće, ruke i noge te podižu puls pa, osim jačanja trupa, imaju i kardio učinak. Iz položaja planka tijelo treba držati u ravnoj liniji, a zatim naizmjenično privlačiti koljena prema prsima. Početnicima se preporučuje 15 do 20 ponavljanja sa svakom nogom. Podizanje nogu (Lying Leg Raises) izvodi se ležeći na leđima s ispruženim nogama koje se polako podižu prema stropu, kratko zadržavaju, a zatim kontrolirano spuštaju bez dodirivanja poda između ponavljanja. Tijekom izvođenja važno je ne izvijati donji dio leđa kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje kralježnice. Trbušnjaci (Crunches) i dalje su jedna od najpoznatijih vježbi za jačanje trupa. Iako sami neće ukloniti masnoću s trbuha, učinkovito jačaju trbušne mišiće. Izvode se ležeći na leđima sa savijenim koljenima, pri čemu se ramena polako podižu od poda aktivacijom trbušnih mišića, bez povlačenja glave rukama i naglih pokreta.