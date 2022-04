Satima je vozila da se nađe s dečkom kojeg je upoznala preko interneta: 'Blokirao me čim sam došla!'

Jedna djevojka na Tik Toku podijelila je svoje iskustvo s upoznavanjem osobe s kojom je počela pričati preko interneta. Mislila je da postoji potencijal za vezu i da će se isplatiti voziti autom tri sata do njega. No, kada je stigla, ostala je shrvana njegovim bezobraznim činom.

- Vozila sam se 2,5 sata da se nađem s dečkom s kojim pričam preko interneta posljednih mjesec dana. Čim sam došla blokirao me na svim društvenim mrežama - rekla je Kiera McGinnity u svom videu, kako prenosi The Sun.

Ispod videa je napisala da je to istinita priča i da moli da ju se ne napada s pitanjima zašto se vozila tako daleko do nekoga koga uopće ni ne poznaje. No, bez obzira na što je to napisala, ljudi su ju osudili zbog toga, te su neki komentirali i da je to pomalo očajnički potez.

- Nemoj to više nikada napraviti - napisao joj je jedan korisnik Tik Toka.

- Trebala si pustiti da muškarac dođe tebi, a ne ti njemu - dodao je drugi.

Neki su ipak pružili više podrške i pisali joj komentare da im je žao što joj se to dogodilo i da je i bolje da je tako ispalo, jer očito nije dobar dečko.

Unatoč tomu što je doživjela ružno odbijanje, i što joj je većina ljudi rekla da to ne napravi ponovno, Kiera je par dana kasnije u komentaru na tom istom videu napisala da je opet vozila satima da se nađe s jednim drugim dečkom i da je ovoga puta prošlo sjajno. Najavila je svojim pratiteljima i da će uskoro objaviti video o tome.

