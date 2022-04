U ovom dijelu kuće najčešće se pojavljuje plijesan, evo kako je se riješiti

Proljeće je službeno stiglo, a za mnoge to znači da je vrijeme da navučemo rukavice i zgrabimo potrepštine za čišćenje. Kako bismo osigurali čist i siguran dom, trebali bismo dodat čišćenje plijesni na naš popis. Što se tiče jednog mjesta koje biste uvijek trebali prvo pregledati, to mora biti kupaonica.

Plijesan treba dvije glavne komponente za rast: hranu i vlagu, kako piše Mindbodygreen. Kada je riječ o kupaonicama, oboje može biti u izobilju ako ne poduzeti korake da ih uklonimo. Ove sobe mogu imati mnogo opcija za hranu za plijesan u obliku prašine, stanica kože i drugih organskih čestica.

S obzirom na ova dva elementa, plijesan može početi rasti za samo 24 do 48 sati. Kada se kolonija uspostavi, može početi oslobađati spore po cijelom prostoru, stvarajući lošu kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru i kontaminirajući površine. Također povećava šanse za razvoj dodatnih problema s plijesni u cijeloj prostoriji.

Pomnim pregledom prostora tijekom proljetnog čišćenja možemo osigurati da naše kupaonice ostanu sigurno utočište. Određena mjesta u kupaonici vrlo su sklona rastu plijesni. Ovo su tri područja kojima biste trebali dati prioritet tijekom inspekcije:

U WC spremniku

Sve što trebate učiniti je doći do tog prijestolja, podići poklopac i pogledati unutar spremnika i unutrašnjost samog poklopca. Ako postoji plijesan, to bi moglo ukazivati ​​na veći problem negdje drugdje u kući. Što se tiče WC školjke, poklopac je težak, ali nije hermetički zatvoren. Ako plijesan počne rasti unutar spremnika, to obično znači da u zraku ima dovoljno spora da su neke uspjele ući na ovo mjesto. Nije nemoguće da dospiju u WC, ali mnogo je vjerojatnije da kolonija plijesni negdje drugdje pumpa spore u unutarnji zrak kuće.

Ispod sudopera

Neki plijesni ostaju neprimijećeni godinama, dopuštajući da problem raste, širi se po cijelom domu i potencijalno utječe na zdravlje izloženih. Kako biste to izbjegli, zgrabite svjetiljku i izbliza pogledajte cijeli prostor ispod sudopera ili umivaonika u kupaonici. Potražite rast plijesni i potencijalne probleme koji bi mogli dovesti do rasta, poput istrošenih cijevi koje cure.

Na fugi za kadu/tuš

Kako žbuka s vremenom postaje porozna, organske čestice i voda mogu se probiti unutra, stvarajući savršeno okruženje za rast gljivica među nama. Ponekad ta plijesan može završiti širenjem sve do zida iza žbuke, stvarajući još veći problem kontaminacije. Dok se duboko bavite čišćenjem kupaonice, pomno pogledajte fuge u kadi ili tušu da vidite ima li znakova plijesni.

Kako se riješiti plijesni?

Ako tijekom pretraživanja otkrijete plijesan, jednostavno raspršite dezinfekcijsko sredstvo na krpu od mikrovlakana i obrišite plijesan. Isključite vodu, isperite WC nekoliko puta i pomoću boce s raspršivačem premažite cijelu unutrašnjost sredstvom za čišćenje. Ostavite da odstoji nekoliko minuta prije nego što ga obrišete ručnikom od mikrovlakana.

Za porozne površine poput fuga koristite 8% vodikov peroksid i ručnik od mikrovlakana. Poprskajte vodikov peroksid na svu masu u kadi ili tušu i ostavite da odstoji najmanje 10 minuta. Zatim obrišite ručnikom od mikrovlakana.

Ako se plijesan odmah vrati, to bi moglo ukazivati ​​na veći problem za koji je potreban stručnjak. Unajmljivanje inspektora za kalupe koji će doći može pomoći da se utvrdi postoji li skriveni problem negdje drugdje.

