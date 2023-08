'S dečkom sam već deset godina, a nedavno se prestao oko mene truditi u krevetu'

Ja sam U 30-ima i sa svojim sam dečkom skoro deset godina. Do nedavno je sve bilo dobro, no nekada prošle godine on je odjednom postao jako sebičan u krevetu. Brinem me je li razlog to što smo dosta dugo skupa i ne želi se zamarati time da mi ugodi, napisala je anonimna žena terapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen. Općenito je, kaže, manje zainteresiran za seks i kada se i dogodi, leži i pušta nju da odradi 'sav posao'. "Često ni ne stignemo do seksa jer je on zadovoljen i prije, ali ja najviše uživam u seksu i nedostaje mi". Pokušala je, kaže, s njim razgovarati o tome, ali on svaki put kada spomenem seks prekine razgovor pa je odustala. "Najviše mu odgovara ako idemo skupa na odmor ili provedemo zabavnu noć skupa uz nekoliko pića, ali ja ne mislim da je to dovoljno. Zbog toga se osjećam potrebito i uništava mi se samopouzdanje. Voljela sam se seksati s njim, ali počinjem biti ogorčena jer uvijek ja iniciram stvari i trudim se u krevetu", rekla je. Htjela bi, kaže, imati više seksa, te želi da on obraća više pažnje na nju i da opet oboje uživaju. "Udarili smo u zid; možete li mi pomoći?", piše žena.

"Većini ljudi je neugodno razgovarati s partnerom o seksu, ali objasnite mu da vam je potreban iskreni razgovor jer brinete hoće li vam veza opstati. Ako stvari ne funkcioniraju seksualno, postoji rizik da će jedno od vas dvoje drugdje pronaći ono što vam nedostaje", kaže Colleen.

"U dugoj vezi se morate truditi u svim aspektima zajedničkog života, uključujući i seks. Morate biti iskreni o tome što vam se sviđa u krevetu, a što ne. Zaključak je da je jedini način da budete u kontaktu s međusobnim potrebama taj da si otvoreno kažete koje su to potrebe. Ako pogađate što on želi i što misli, nigdje nećete stići..."

Također je, dodaje terapeutkinja, važno imati i kemiju izvan spavaće sobe i njegovati romantiku. "Možda trebate raditi više stvari zajedno, više izlaziti i podsjetiti se kako je bilo kad ste tek počeli izlaziti. Lako je upasti u nezdrave obrasce i dosadne rutine, te jedno drugo uzimati zdravo za gotovo, a što je ono što on, čini se, radi. Moj savjet je, pozabavite se ovim sada jer ako počnete prekasno, udaljenost između vas će rasti i bit će teže vratiti se", zaključila je.

