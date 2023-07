Suprug joj je kupio kuću zbog toga što je rodila: ‘Nema šanse da bih to učinila besplatno!’

Kućanica Chanen Johnson otkrila je da joj je bogati suprug kupio kuću za porod. I ne samo to, ona tvrdi da nema šanse da bi rodila besplatno, budući da svoj poklon za porod naziva 'naknadom za uslugu'. Naime, poklon za porod je dar koji partner daje majci kako bi obilježio prigodu kada je rodila njihovo dijete, piše The Sun.

U praksi se dar može dati prije ili nakon poroda, ili čak u rađaonici. Objavljujući objavu na društvenim mrežama, Chanen, koja je supruga Juwana Johnsona, igrača američkog nogometa, objasnila je da joj je njezin muškarac za poklon kupio kuću. Napisala je: "POV: Muž ti je kupio kuću kao poklon za porod."

U videu se vidi kako Chanen mazi svoj trudnički trbuh, dok pozira pred kamerom. Uz isječak, Gabby je priložila audio zapis iz stare epizode Keeping Up With The Kardashians, gdje je Kourtney Kardashian rekla: “Naknada za moje usluge. "Misliš li da ovo radim besplatno?" Chanen, koja je sada rodila, potvrdila je: "Znam koliko vrijede moje usluge."

Chanenin TikTok snimak, koji je podijeljen pod korisničkim imenom @juandchan, mnoge je očito ostavio iznenađenima jer je brzo skupio nevjerojatnih 285.700 pregleda. Korisnici društvenih mreža složili su se da Chanen zaslužuje poklon, a mnogi su to izrazili u komentarima. Jedna je osoba rekla: “Vjeruj mi… to je najmanje što mogu učiniti. Porod nije šala. Ali vrijedi.”Druga je dodala: "Apsolutno mi se sviđa ovo." Treća je komentirala: “Kako i treba!” Dok je netko drugi primijetio: “Uzmite taj poklon! Ništa u životu nije besplatno.”

Ovo je objavila nakon što je odgovorila zlobnim trolovima koji su rekli da je sa svojim suprugom samo zbog novca i slave. Usprotivila se komentarima da je "s njim samo zato što je bogat i što je poznat" i da "samo želi potrošiti sav njegov novac". Chanen je također rekla da ju ljudi optužuju da ga "iskorištava". U videu objavljenom na Instagramu, koji je snimila sa svojim suprugom, Chanen je rekla "Ti si me pitao da se udam za tebe." Također je objasnila trolovima da ju je Juwan "zamolio da napusti posao i postane njegova kućanica."

