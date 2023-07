'Otkazala sam dečku spoj jer nije htio za 'Barbie' film nositi ružičasto; jesam li pretjerala?"

Jedna je djevojka nedavno na Reddit forumu ispričala kako je otkazala spoj sa svojim dugogodišnjim dečkom s kojim je trebala ići u kino gledati film "Barbie”, a naljutilo ju je što nije htio za tu priliku odjenuti ružičasto. Djevojka tako u postu naslova "Jesam li pretjerala?" piše da je, čim je on rekao da neće nositi ružičasto, za nju cijeli doživljaj bio uništen. “Film Barbie mi puno znači i stvarno sam mu se jako radovala. Zato sam bila sigurna da će pristati, kad sam ga zamolila da ide sa mnom i da oboje nosimo ružičasto. Time bi pokazao da me podržava i bilo bi zabavno", napisala je. Ipak, dečko joj je rekao da će rado ići s njom, ali ne u ružičastoj odjeći. "Rekla sam mu da je odjenuti nešto u nekoj boji minimalan napor, , no on mi je odgovorio da je 'minimalan napor već ići gledati "Barbie" film... Jesam li ja pretjerala ili je on u krivu?", pitala je.

Objasnila je i da su svi dečki njenih prijateljica također za tu priliku pristali nositi ružičasto, a isto bi učinili i njen tata i brat. "Htjela sam od toga napraviti cijeli događaj, slikati se, itd... Fotografije bi, naravno, bile samo za naše oči, a ne za društvene mreže", nastavila je. “Ipak, odlučila sam mu otkazati spoj jer mi je uništio raspoloženje", zaključila je.

U kasnijim je komentarima autorica dodala i kako ne misli da je s tim puno od njega tražila, te da bi ona, da on nju zamoli da za kino nosi šešir kakav je nosio Oppenheimer, bez razmišljanja to i napravila. "To je tako kada se ljudi poštuju", zaključila je. U manje od 24 sata njena je objava sakupila 7700 komentara, a korisnici su uglavnom pisali da djevojka nije u pravu.

“Nije on Ken. Nije tvoj modni dodatak i ne mora ti pristajati", napisao je jedan. "Kako bi ružičasta košulja bila iskazivanje podrške'? To je samo film, a ne skup!", pitao se drugi. "Meni se film svidio i moj je partner također nosio ružičasto, ali zato što je sam to htio. Tjerati nekoga da nosi nešto što ne želi je vrlo problematično,” komentirala je jedna žena.

Nakon nekoliko sličnih napisa koji joj ne idu u prilog autorica je svoju objavu obrisala, no komentari s tim nisu prestali. "Ne kužim: pa to što obuče ružičastu košulju ga neće ubiti. A ljudi koji se ponašaju kao da hoće su čudni.", podržala ju je jedna osoba. "Slažem se, alergični su na zabavu! Ja te shvaćam i sama sam odrasla uz Barbie, pa ovaj film ima posebno mjesto i u mom srcu”, napisala je jedna djevojka, a prenio NY Post.

Roditelji su joj lagali 19 godina: 'Ovo mi je uništilo život, ali možda spasilo vezu'